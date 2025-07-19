Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK1.04 khu nhà ở Phú Diễn , phường Phú Diễn, Hà Nội ( Ngõ 196 Hồ Tùng Mậu) - hoặc có thể đi công tác theo sự sắp xếp của lãnh đạo, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Đáp ứng được công việc giám sát kỹ thuật thi công tại hiện trường, làm hồ sơ thầu, hồ sơ thanh quyết toán, hoàn công biết sử dụng các phần mềm dự toán về công trình xây dựng. Biết bóc tách khối lượng từ bản vẽ lên dự toán cho từng công việc cụ thể.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành xây dựng ( chưa có kinh nghiệm sẽ đào tạo) Khi đến phỏng vấn sẽ trao đổi cụ thể và chi tiết .

Tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng , hưởng 80% lương.

Chế độ BHXH đầy đủ. Môi trường làm việc năng động,

Địa điểm làm việc Văn phòng tại Hà Nội và đi công trình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin