Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
- Hà Nội: GO! Hải Phòng, Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Bật/tắt các hệ thống vào đầu ca/cuối ca
- Theo dõi kiểm tra và sửa chữa các hệ thống kỹ thuật: Điện, ga, nước....
- Lắp đặt bảo trì và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống kỹ thuật: Máy phát điện, hệ thống đèn, điều hòa....
- Sửa chữa lắp đặt và thay đổi cơ sở hạ tầng: Chống dột, chống thấm, sơn tường, gạch lát
- Vận hành các thiết bị (Chiller, máy phát, hệ thống cứu hoả và nước thải.. )
- Báo cáo cho quản lý trực tiếp các sự cố và cảnh báo nếu có
- Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng chuyên môn và quản lý đội nhóm, giao tiếp tốt
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, trợ cấp tiền ăn ca, thưởng theo Quy chế Công ty
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
15 ngày nghỉ phép có lương
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI