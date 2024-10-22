Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: GO! Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Bật/tắt các hệ thống vào đầu ca/cuối ca

- Theo dõi kiểm tra và sửa chữa các hệ thống kỹ thuật: Điện, ga, nước....

- Lắp đặt bảo trì và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống kỹ thuật: Máy phát điện, hệ thống đèn, điều hòa....

- Sửa chữa lắp đặt và thay đổi cơ sở hạ tầng: Chống dột, chống thấm, sơn tường, gạch lát

- Vận hành các thiết bị (Chiller, máy phát, hệ thống cứu hoả và nước thải.. )

- Báo cáo cho quản lý trực tiếp các sự cố và cảnh báo nếu có

- Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về kỹ thuật đại cương và quy trình làm việc của kỹ thuật

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng chuyên môn và quản lý đội nhóm, giao tiếp tốt

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, trợ cấp tiền ăn ca, thưởng theo Quy chế Công ty Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định 15 ngày nghỉ phép có lương Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

