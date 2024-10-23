Tuyển Bảo trì/sửa chữa Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Bảo trì/sửa chữa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì/sửa chữa Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Bảo trì/sửa chữa Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Đọc hiểu, bóc tách khối lượng vật tư từ bản vẽ kỹ thuật Khảo sát, lên khối lượng, báo giá. Cài đặt, check lỗi, chạy test hệ thống điều hòa công nghiệp. Lắp đặt - sửa chữa - bảo trì điện lạnh dân dụng (treo tường/tủ đứng/ống gió/casset) – công nghiệp (VRV/VRF/Chiller/Heat Pump). Lắp đặt hệ thống ống đồng, hàn ống đồng, test áp thử xì, hút chân không, sạc gas, vận hành máy. Lắp đặt hệ thống ống nước ngưng, đấu nối điện nguồn, điện khiển. Vệ sinh, bảo trì, kiểm tra các lỗi hư hỏng và thay thế linh kiện. Sẵn sàng thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của cấp trên. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Đọc hiểu, bóc tách khối lượng vật tư từ bản vẽ kỹ thuật
Khảo sát, lên khối lượng, báo giá.
Cài đặt, check lỗi, chạy test hệ thống điều hòa công nghiệp.
Lắp đặt - sửa chữa - bảo trì điện lạnh dân dụng (treo tường/tủ đứng/ống gió/casset) – công nghiệp (VRV/VRF/Chiller/Heat Pump).
Lắp đặt hệ thống ống đồng, hàn ống đồng, test áp thử xì, hút chân không, sạc gas, vận hành máy.
Lắp đặt hệ thống ống nước ngưng, đấu nối điện nguồn, điện khiển.
Vệ sinh, bảo trì, kiểm tra các lỗi hư hỏng và thay thế linh kiện.
Sẵn sàng thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 20-40 tuổi, Tốt nghiệp trung cấp nghề điện lạnh hoặc tương đương trở lên. Đã có kinh nghiệm, kỹ năng ngành điện, điện tử, điện lạnh: lắp đặt hệ thống điện, điều hòa không khí công nghiệp (ưu tiên ứng viên đã làm việc bảo hành trong các Hãng). Sức khỏe tốt Trung thực, chịu khó
Nam từ 20-40 tuổi, Tốt nghiệp trung cấp nghề điện lạnh hoặc tương đương trở lên.
Đã có kinh nghiệm, kỹ năng ngành điện, điện tử, điện lạnh: lắp đặt hệ thống điện, điều hòa không khí công nghiệp (ưu tiên ứng viên đã làm việc bảo hành trong các Hãng).
Sức khỏe tốt
Trung thực, chịu khó

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12-15tr+++ Phụ cấp nếu có phát sinh đi công tác tỉnh . Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thưởng Lễ/Tết chế độ phúc lợi theo quy định của công ty Chế độ nghỉ lễ theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc ổn định,trẻ - năng động, cơ hội thăng tiến cao
Lương từ 12-15tr+++
Phụ cấp nếu có phát sinh đi công tác tỉnh .
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng Lễ/Tết chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Chế độ nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc ổn định,trẻ - năng động, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lidaco, 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

