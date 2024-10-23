Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận 1

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thi công các hạng mục công việc liên quan đến điện lạnh

2. Thường xuyên khảo sát, kiểm tra, bảo trì các thiết bị trong lĩnh vực điện lạnh

3. Thực hiện các công việc phát sinh theo theo phân công của Trưởng phòng và yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam: Từ 20 tuổi trở lên

- Có chứng chỉ về kỹ thuật chuyên ngành về điện

- Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm về kỹ thuật điện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

- Mức lương từ 13-20 triệu 26 ngày . Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần

- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3 phần trăm lương thâm niên.

- Cơ hội thăng tiến cao

- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa

- Khen thưởng tuần, tháng, năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn

- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)

- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

CƠ HỘI

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Thu nhập hấp dẫn và tương xứng với năng lực

- Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.

- Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thu nhập ổn định và các chế độ phúc lợi cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

