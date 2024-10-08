Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN UNIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNIC
Mức lương
Đến 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Đến 14 Triệu
Thi công, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa, thông gió, lọc không khí, tủ lạnh, máy lạnh... cho khách hàng
Lập báo cáo kỹ thuật và ghi chép các công việc đã thực hiện
Tuân thủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc
Với Mức Lương Đến 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí/ Điện lạnh/Điện cơ
Kinh nghiệm 03 năm trở lên tại vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong ngành.
Kinh nghiệm 03 năm trở lên tại vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong ngành.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNIC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 10,000,000 - 14,000,000 VND
Tăng lương theo kết quả, năng lực triển khai công việc và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Tăng lương theo kết quả, năng lực triển khai công việc và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI