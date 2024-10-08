Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN UNIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIC
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Thiết kế/chế tạo máy

Mức lương
Đến 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Đến 14 Triệu

Thi công, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa, thông gió, lọc không khí, tủ lạnh, máy lạnh... cho khách hàng
Lập báo cáo kỹ thuật và ghi chép các công việc đã thực hiện
Tuân thủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc

Với Mức Lương Đến 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí/ Điện lạnh/Điện cơ
Kinh nghiệm 03 năm trở lên tại vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong ngành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10,000,000 - 14,000,000 VND
Tăng lương theo kết quả, năng lực triển khai công việc và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 198 Vũ Tông Phan, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM.

