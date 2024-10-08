Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN UNIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 14 Triệu

Mức lương Đến 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy

Thi công, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa, thông gió, lọc không khí, tủ lạnh, máy lạnh... cho khách hàng

Lập báo cáo kỹ thuật và ghi chép các công việc đã thực hiện

Tuân thủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí/ Điện lạnh/Điện cơ

Kinh nghiệm 03 năm trở lên tại vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong ngành.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10,000,000 - 14,000,000 VND

Tăng lương theo kết quả, năng lực triển khai công việc và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

