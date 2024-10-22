Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận các thông tin từ các bộ phận khác, lên kế hoạch tiến hành sửa sữa lắp đặt, bảo hành bảo trì thiết bị điện tại dự án.

- Triển khai lắp đặt các hệ thống điện điều khiển, tủ điện tại dự án.

- Hỗ trợ lắp đặt tủ điện theo bản vẽ được duyệt.

- Các công việc khác được theo yêu cầu Ban lãnh đạo và Trưởng bộ phận - Làm việc tại các dự án chủ yếu ở hà nội và tỉnh lân cận

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần có kinh nghiệm thực tế, ưu tiên ứng viên học trường nghề ngành cơ điện.

- Nhanh nhẹn, sắp xếp công việc tốt

- Kinh nghiệm thực tế từ 6 tháng trở lên. tuổi từ 23-30.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính, từ T2- T7 hàng tuần. Sáng từ 8h00- 12h00, chiều 13h30-17h30

- Thu nhập: Lương cơ bản từ 7.000.000-10.000.000 đồng (theo năng lực) + Phụ cấp công tác + Thưởng. Tổng thu nhập trên 10-15tr/tháng.

- Công tác phí, du lịch, team building theo quy định của công ty

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

- Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật Lao động: BHXH, Nghỉ phép năm, Thưởng Lễ Tết.....

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin