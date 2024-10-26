Tuyển Kỹ Thuật Điện thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CROLED
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CROLED

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 115 Nguyễn Thái Học, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 30 Triệu

• Thực hiện các công việc sau bán hàng: Lên bản vẽ đi dây, sơ đồ đấu nối,...Tư vấn hệ thống Smart cho công trình quy mô nhỏ. Kết hợp cùng bên ME của dự án, tư vấn đưa ra phương án liên quan đến thiết bị chiếu sáng cho các công trình quy mô lớn.
• Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật khi khách hàng có nhu cầu dịch vụ phát sinh hoặc sự cố phần cứng xảy ra.
• Triển khai lắp đặt Thiết bị phần cứng (công tắc, cảm biến, camera) Nhà thông minh (Smart Home) theo bản vẽ thiết kế của công ty, đảm bảo tiến độ và triển khai đúng kỹ thuật.
• Theo dõi giám sát tiến độ, quá trình thực hiện dự án để kịp thời báo cáo phát sinh, liên hệ các nhà thầu liên quan để đốc thúc, xử lý vấn đề kịp thời.
• Cài đặt và vận hành cơ bản, và bảo trì hệ thống theo yêu cầu thiết kế.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của quản lý.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển các bạn Hà Nội và các tỉnh lân cận
• Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện, Tự động hóa, Điều khiển tự động, Điện tử viễn thông, CNTT.
• Tuổi từ 25 trở lên - Tuyển các bạn Nam
• Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm kinh nghiệm.
• Có khả năng đọc hiểu, vẽ bản vẽ kỹ thuật CAD.
• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai lắp đặt và cấu hình các hệ thống điện.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CROLED Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: Từ 12 triệu đến 15 triệu. thu nhập upto 30 triệu/tháng
• Thưởng theo dự án.
• Thưởng các dịp lễ ( tết âm, tết dương, 20/10,...), sinh nhật, tiệc trà tại công ty
• Cơ hội được học hỏi, đào tạo bài bản về mảng sản phẩm và ngành nghề của công ty
• Du lịch hàng năm.
• Phụ cấp chi phí đi lại, lưu trú
• Chế độ hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, sinh con....theo quy định của Công ty
• Đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
• Môi trường làm việc trẻ trung, công nghệ, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển.
• Đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ.
• Văn phòng làm việc tại Hà Nôi, và các công trình ở các tỉnh lân cận.
• Hình thức làm việc: Chính thức toàn thời gian.
• Thời gian thử việc: Tối đa 2 tháng.
• Thời gian đi làm: Có thể bắt đầu ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CROLED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 115 P. Nguyễn Thái Học, Văn Miếu, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

