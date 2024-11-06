Tuyển Sản xuất CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Hiệp Phước, Nhà Bè

- Vận hành dây chuyền tự động hóa sản xuất Dầu, Bơ Thực Vật, Nước tương, gia vị chấm, Mì, Nui, Bột...

- Kiểm tra dây chuyền sản xuất hàng ngày, báo cáo cấp trên khi cần phải sửa chữa, bảo trì;

- Kiểm tra Nguyên vật liệu đầu vào trước khi đưa vào sản xuất, báo cáo cấp trên khi phát hiện nguyên vật liệu lỗi;

- Chuyên tâm vận hành và không sao lãng để tránh Tai nạn lao động, tăng cao hiệu suất, giảm thứ phẩm và phế phẩm để đảm bảo chất lượng sản phẩm;

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm ngay trên dây chuyền sản xuất;

- Phối hợp với tổ bảo trì xử lý các sự cố của dây chuyền sản xuất;

- Vận hành hệ thống tinh luyện dầu và bơ thực vật.

- Vận hành hệ thống triết rót, đóng gói, tự động hóa

- Đảm bảo tuân thủ quy trình An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Chấp hành theo sự điều động hợp lý của cấp trên.

Làm việc tại: phân xưởng dầu, mì/nui/bột, nước tương, tương ớt, hạt nêm

- Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao đẳng Cơ khí, Điện, Sửa chữa hoặc các ngành nghề liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành, bảo trì máy/hệ thống, am hiểu quy trình vận hành.

- Ưu tiên ứng viên đã làm trong doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.

Yêu cầu khác:

- Nam, tuổi dưới 35.

- Sức khỏe tốt và ổn định, chịu được áp lực cao.

- Tin học văn phòng (Microsoft Office).

- Luôn có tinh thần cầu tiến, khả năng làm việc nhóm, có tinh thần đồng đội, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Trung thực, cẩn thận, chịu khó, trách nhiệm, tâm huyết.

- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty.

- Ưu tiên viên am hiểu PLC, kinh nghiệm vận hành máy sản xuất trên 1 năm.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập lên đến 12 triệu.

- Phúc lợi quà mang về hàng tháng là bộ sản phẩm của Tập Đoàn ( Dầu ăn/ gạo/ nước tương/ tương ớt/ mỳ/ nui/ sữa..)

- Phụ cấp sữa tươi nhập khẩu cho nhân viên trực ca đêm.

- Phục vụ cơm cho các buổi làm việc.

- Cấp phát Bảo hộ lao động, trang thiết bị làm việc theo khu vực.

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện sau 1 năm làm việc.

- Học bổng cho con Người lao động có thành tích học tập giỏi/xuất sắc.

- Chương trình dã ngoại hàng năm và Ngày Hội Gia Đình/ Hội Thao nội Bộ/ Hội Thao Giao lưu cùng các công ty trong tập đoàn.

- Tham gia miễn phí các câu lạc bộ thể thao ( Yoga/ bóng đá/ tennis/ cầu lông )

- Thưởng thâm niên cho nhân viên gắn bó.

- Tặng quà và tổ chức sinh nhật mỗi tháng cho nhân viên.

- Thưởng Tết theo đánh giá năng lực của nhân viên theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM

