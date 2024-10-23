Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô NV1
- 16 KĐG Tứ Hiệp
- Thanh Trì
- HN, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Sửa chữa, bảo hành trực tiếp tại kho các sản phẩm công ty kinh doanh khi bị hư hỏng ( sản phẩm máy móc nông nghiệp và dụng cụ cầm tay: Máy cắt cỏ, máy cưa, máy phát cỏ, máy bơm, máy cày)
- QC chất lượng sản phẩm cho những lô hàng về
- Xử lý hàng hỏng, hàng thiếu linh kiện tại kho hàng
- Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Quyền lợi
- Lương Cơ bản 8-10 triệu + Phụ cấp ăn trưa 30k/bữa
- Đóng Bảo Hiểm ngay khi hết thử việc
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- NAM, biết sửa chữa máy nổ, máy cắt cỏ, động cơ 4 thì
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì
LCB 8-10M+ PC ăn trưa+ Thưởng BHXH 12 ngày nghỉ phép/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
