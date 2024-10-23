Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô NV1 - 16 KĐG Tứ Hiệp - Thanh Trì - HN, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Sửa chữa, bảo hành trực tiếp tại kho các sản phẩm công ty kinh doanh khi bị hư hỏng ( sản phẩm máy móc nông nghiệp và dụng cụ cầm tay: Máy cắt cỏ, máy cưa, máy phát cỏ, máy bơm, máy cày)

- QC chất lượng sản phẩm cho những lô hàng về

- Xử lý hàng hỏng, hàng thiếu linh kiện tại kho hàng

- Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Quyền lợi

- Lương Cơ bản 8-10 triệu + Phụ cấp ăn trưa 30k/bữa

- Đóng Bảo Hiểm ngay khi hết thử việc

Yêu Cầu Công Việc

- NAM, biết sửa chữa máy nổ, máy cắt cỏ, động cơ 4 thì

- Nhiệt tình trong công việc.

- Có kiến thức về cơ khí, điện

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Sức khỏe tốt, giao tiếp tốt qua điện thoại và trực tiếp

- Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

LCB 8-10M+ PC ăn trưa+ Thưởng BHXH 12 ngày nghỉ phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

