Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Công nghệ và Phần mềm Trí Dũng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Đại Từ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Bảo trì hệ thống mạng, các máy tính, máy in, camera, điện thoại, âm thanh, máy chấm công và phần mềm. Hỗ trợ khách hàng khắc phục sự cố máy tính, phần mềm, email, máy chủ,... Quản lý vận hành hệ thống mạng, máy tính, các thiết bị văn phòng và các hệ thống khác nhằm đảm bảo hoạt động ổn định. Làm việc trực tiếp tại địa chỉ khách hàng hoặc từ xa. Các công việc khác.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý các hệ thống mạng, bảo trì, khắc phục sự cố máy tính, sự cố phần mềm và hệ thống mạng. Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm. Có thể đi công tác ngoại tỉnh. Vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, khéo léo giao tiếp.

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Phần mềm Trí Dũng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng theo thành quả công việc. Đóng bảo hiểm sau khi vào chính thức Cơ hội thăng tiến cao. Nghỉ lễ theo lịch nhà nước. 1 tháng nghỉ 2 thứ 7. Môi trường làm việc thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Phần mềm Trí Dũng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.