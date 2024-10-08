Tuyển Sản xuất Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô C1, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, theo dõi, sửa chữa thiết bị Tham gia vấn hành sản xuất 5S/Cải tiến Báo cáo thực hiện công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao Đẳng khối kỹ thuật (Điện/Cơ khí/Tự động hóa..) Tuổi: 25 - 30 Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của điện, cơ khí. Kinh nghiệm: Sửa chữa các thiết bị công nghiệp nặng (VD: Sản xuất thép, hóa chất công nghiệp...) Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng từ các trường SPKT, Bách Khoa, Cao Thắng. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm tai nạn 24h và các chế độ BHXH theo quy định Xe đưa rước Vũng Tàu - VREC Thưởng hàng năm, thưởng lễ, thưởng thâm niên,... Phúc lợi Hiếu hỉ (Cưới/Sinh/Tang/Bệnh/..) Du lịch/Đào tạo (trong và ngoài nước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin