Tuyển Sản xuất Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô C1, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Phú Mỹ
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra, theo dõi, sửa chữa thiết bị
Tham gia vấn hành sản xuất
5S/Cải tiến
Báo cáo thực hiện công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao Đẳng khối kỹ thuật (Điện/Cơ khí/Tự động hóa..) Tuổi: 25 - 30 Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của điện, cơ khí. Kinh nghiệm: Sửa chữa các thiết bị công nghiệp nặng (VD: Sản xuất thép, hóa chất công nghiệp...) Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng từ các trường SPKT, Bách Khoa, Cao Thắng. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Cao Đẳng khối kỹ thuật (Điện/Cơ khí/Tự động hóa..)
Tuổi: 25 - 30
Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của điện, cơ khí.
Kinh nghiệm: Sửa chữa các thiết bị công nghiệp nặng (VD: Sản xuất thép, hóa chất công nghiệp...)
Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng từ các trường SPKT, Bách Khoa, Cao Thắng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm tai nạn 24h và các chế độ BHXH theo quy định Xe đưa rước Vũng Tàu - VREC Thưởng hàng năm, thưởng lễ, thưởng thâm niên,... Phúc lợi Hiếu hỉ (Cưới/Sinh/Tang/Bệnh/..) Du lịch/Đào tạo (trong và ngoài nước)
Bảo hiểm tai nạn 24h và các chế độ BHXH theo quy định
Xe đưa rước Vũng Tàu - VREC
Thưởng hàng năm, thưởng lễ, thưởng thâm niên,...
Phúc lợi Hiếu hỉ (Cưới/Sinh/Tang/Bệnh/..)
Du lịch/Đào tạo (trong và ngoài nước)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
