Tuyển Bảo trì/sửa chữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm, kho lạnh, ... và các thiết bị điện lạnh của Công ty.

- Trực tiếp kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng các hạng mục Điện lạnh theo yêu cầu.

- Vận hành hệ thống HVAC cho nhà xưởng sản xuất và Kho bảo quản thuốc theo quy định GMP

- Đảm bảo các thiết bị điện lạnh luôn trong tình trạng tốt, đáp ứng yêu cầu sản xuất của nhà máy.

- Đề xuất kịp thời những vật tư thay thế lên cấp trên trực tiếp.

- Khắc phục, sửa chữa sự cố trong quá trình vận hành hệ thống, máy móc sản xuất.

- Tham gia lắp đặt, cài đặt hệ thống thiết bị mới.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

- Nam, sức khỏe tốt, độ tuổi 23-35;

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành điện lạnh;

- Có kinh nghiệm vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh, khí nén, PCCC,...

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, ham học hỏi;

- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động với công việc, và ý thức kỷ luật tốt;

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần;

- Gắn bó lâu dài với Công ty;

- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại Thạch Thất, Quốc Oai;

- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh chuyên ngành.

- Lương, thưởng thỏa thuận theo năng lực; cạnh tranh với thị trường.

- Thu nhập ổn định, hấp dẫn;

- Được đóng BHXH, BHYT,.. ngay sau thời gian thử việc;

- Được tặng quà các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, ngày thầy thuốc VN...trong năm;

- Được tham gia vào các phong trào thể thao, văn nghệ, du lịch, nghỉ mát hàng năm;

- Được làm việc ở môi trường năng động, chuyên nghiệp (Top 10 Công ty Dược uy tín nhất Việt Nam);

- Được hưởng đầy đủ các chính sách theo Luật Lao động Việt Nam;

- Được trang bị các vật dụng cần thiết theo yêu cầu để thực hiện công việc.

