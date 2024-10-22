Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ES-TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ES-TECH
- Hà Nội: Km 19, đường Biên Giang, phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tham gia vào các dự án tự động hóa từ khâu thiết kế đến vận hành.
Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các hệ thống điện, tự động hóa.
Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất.
Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Điện công nghiệp, Tự động hóa.
Có kiến thức vững chắc về các thiết bị tự động hóa như PLC, biến tần, cảm biến,...
Thành thạo các phần mềm lập trình như: Ladder Logic, Function Block Diagram.
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tự động hóa là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu khó học hỏi, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc, làm việc độc lập, hòa đồng, không ngại di chuyển,..
Kinh nghiệm : Không yêu cầu , có thể đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ES-TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận theo năng lực ( Trung bình từ 8-10 tr)
Chế độ bảo hiểm: được đóng bảo hiểm theo đúng quy định
Du Lịch: tham gia du lịch theo năm
Chế độ thưởng: Chế độ rõ ràng
Tăng lương: Tăng lương theo năng lực , trung bình 6 tháng một lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ES-TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
