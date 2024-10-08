Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Tp Thủ Đức, Tp HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh

Tiếp nhận, kiểm tra điều kiện bảo hành của sản phẩm (Bảo hành/Dịch vụ/Đổi mới).

Thực hiện sửa chữa/cập nhật phần mềm/thay thế linh kiện cho thiết bị điện thoại, đồ gia dụng chính hãng. Kiểm tra và đảm bảo tình trạng hoạt động thiết bị của khách hàng sau khi sửa chữa/bảo hành.

Tư vấn và giải đáp cho khách hàng về cách sửa chữa, khắc phục các lỗi đơn giản trong quá trình sử dụng sản phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng

Tham gia vào quá trình test/kiểm thử sản phẩm theo yêu cầu của hãng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên cho những ứng viên có kinh nghiệm bảo hành, sửa chữa điện thoại

Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên chuyên ngành kỹ thuật, điện tử hoặc đã tham gia các khóa học về sửa chữa thiết bị.

Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần phục vụ và trách nhiệm trong công việc.

Chủ động tìm tòi, học hỏi về sản phẩm mới.

Có thể di chuyển theo yêu cầu khách hàng.

Quyền Lợi

Lương cơ bản: Từ 10-11 triệu, upto 12 triệu ( deal theo năng lực)

Thưởng tháng 13 + Thưởng thành tích cá nhân. Điều chỉnh mức lương định kỳ hàng năm theo chất lượng công việc.

Có cơ hội thăng tiến các vị trí quản lý nếu năng lực đáp ứng yêu cầu.

Đảm bảo các phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước, khám sức khỏe, du lịch.

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao hiểu biết, năng lực của bản thân.

Thời gian làm việc: Từ 8h-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển

