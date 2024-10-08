Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Thương mại và tin học Tú Nguyệt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 172 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Cài đặt, lắp ráp, kiểm tra các trang thiết bị ICT

Thực hiện công việc cài đặt và lắp ráp máy PC cho khách hàng. Cài máy in. Tư vấn về kỹ thuật cho Khách hàng về cài đặt phần mềm cho máy PC, laptop, hướng dẫn về cách sử dụng Tư vấn, nâng cấp laptop cho khách hàng.

2. Tiếp nhận sản phẩm bảo hành

Xác nhận lỗi phần cứng của sản phẩm, gửi bảo hành linh kiện cho khách. Lắp đặt và kiểm tra lại các sản phẩm sau khi được bảo hành về từ đại lý. Sử dụng phần mềm bảo hành để thực hiện các nghiệp vụ trong quy trình công việc. Thông báo đầy đủ thông tin cho khách hàng về quá trình bảo hành.

3. Hỗ trợ công tác khác tại cửa hàng

Hỗ trợ sale tư vấn kỹ thuật Hỗ trợ kho kiểm tra trang thiết bị nhập kho Xử lý các lỗi phát sinh tại cửa hàng như điện, mạng, camera- Hỗ trợ quản lý triển khai thị trường ... Tham gia đóng gói hàng hóa, giao hàng cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 20 – 30 Giới tính: Nam Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành CNTT, Điện - Điện tử, .. Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm Ưu tiên có kinh nghiệm lắp ráp phần cứng PC,laptop, thiết bị văn phòng... Lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm, xử lý lỗi kỹ thuật, giải quyết vấn đề, khảo sát và thi công Thành thạo Office và các công cụ chuyên môn cài đặt kỹ thuật phần mềm Kiến thức: Phần cứng PC-Laptop, Thiết bị văn phòng, hệ thống mạng, phần mềm. Tính cách: Trung thực, chủ động, nhiệt tình, chịu áp lực, kiên trì.

Tại Công ty TNHH Thương mại và tin học Tú Nguyệt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 10 - 12 triệu++ [thưởng vượt chỉ tiêu doanh số] Được làm việc trong môi trường 9x năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Tháng lương thứ 13 theo kết quả kinh doanh năm Tham gia các hoạt động văn hóa vui chơi thường niên theo tháng, quý, năm của công ty Môi trường làm việc ổn định lâu dài, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và tin học Tú Nguyệt

