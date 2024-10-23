Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Rohto Aohal Clinic - 136 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện các dịch vụ chăm sóc và điều trị da theo quy trình của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Rohto Aohal Clinic Quản lí trang thiết bị, dụng cụ y tế của phòng khám Hỗ trợ Bác sĩ và tuân theo các y lệnh của Bác sĩ trong quá trình điều trị cho khách hàng. Đảm bảo quy trình kĩ thuật và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn của phòng khám Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Thực hiện các dịch vụ chăm sóc và điều trị da theo quy trình của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Rohto Aohal Clinic

Quản lí trang thiết bị, dụng cụ y tế của phòng khám

Hỗ trợ Bác sĩ và tuân theo các y lệnh của Bác sĩ trong quá trình điều trị cho khách hàng.

Đảm bảo quy trình kĩ thuật và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn của phòng khám

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, da đẹp Có đầy đủ bằng tốt nghiệp, có chứng chỉ massage hoặc chăm sóc da là lợi thế Biết chăm sóc da, có kinh nghiệm làm kỹ thuật viên trong lĩnh vực Spa, thẩm mỹ, làm đẹp hoặc phòng khám da liễu Có tinh thần cầu tiến, làm việc ổn định lâu dài và trách nhiệm

Nữ, da đẹp

Có đầy đủ bằng tốt nghiệp, có chứng chỉ massage hoặc chăm sóc da là lợi thế

Biết chăm sóc da, có kinh nghiệm làm kỹ thuật viên trong lĩnh vực Spa, thẩm mỹ, làm đẹp hoặc phòng khám da liễu

Có tinh thần cầu tiến, làm việc ổn định lâu dài và trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương, Thu nhập trung bình 10 - 12 tr/ tháng (gồm LCB + Incentives + Commission hàng tháng) Công ty đóng đầy đủ BHXH (100% LCB), BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc Có lương thưởng tháng 13, 15 ngày phép/ năm Được bảo hiểm sức khỏe tư nhân cho nhân viên gắn bó từ 2 năm trở lên Xem xét tăng lương định kì vào tháng 3 hàng năm Đồng nghiệp: Hỗ trợ, tinh thần teamwork, thân thiện Cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc Nhật chuyên nghiệp, uy tín lâu năm Khám sức khỏe tổng quát định kì, company trip, year end party, birthday...

Thử việc 100% lương, Thu nhập trung bình 10 - 12 tr/ tháng (gồm LCB + Incentives + Commission hàng tháng)

Công ty đóng đầy đủ BHXH (100% LCB), BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc

Có lương thưởng tháng 13, 15 ngày phép/ năm

Được bảo hiểm sức khỏe tư nhân cho nhân viên gắn bó từ 2 năm trở lên

Xem xét tăng lương định kì vào tháng 3 hàng năm

Đồng nghiệp: Hỗ trợ, tinh thần teamwork, thân thiện

Cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc Nhật chuyên nghiệp, uy tín lâu năm

Khám sức khỏe tổng quát định kì, company trip, year end party, birthday...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin