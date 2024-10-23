Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
- Hà Nội: Rohto Aohal Clinic
- 136 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện các dịch vụ chăm sóc và điều trị da theo quy trình của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Rohto Aohal Clinic
Quản lí trang thiết bị, dụng cụ y tế của phòng khám
Hỗ trợ Bác sĩ và tuân theo các y lệnh của Bác sĩ trong quá trình điều trị cho khách hàng.
Đảm bảo quy trình kĩ thuật và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn của phòng khám
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Thực hiện các dịch vụ chăm sóc và điều trị da theo quy trình của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Rohto Aohal Clinic
Quản lí trang thiết bị, dụng cụ y tế của phòng khám
Hỗ trợ Bác sĩ và tuân theo các y lệnh của Bác sĩ trong quá trình điều trị cho khách hàng.
Đảm bảo quy trình kĩ thuật và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn của phòng khám
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, da đẹp
Có đầy đủ bằng tốt nghiệp, có chứng chỉ massage hoặc chăm sóc da là lợi thế
Biết chăm sóc da, có kinh nghiệm làm kỹ thuật viên trong lĩnh vực Spa, thẩm mỹ, làm đẹp hoặc phòng khám da liễu
Có tinh thần cầu tiến, làm việc ổn định lâu dài và trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% lương, Thu nhập trung bình 10 - 12 tr/ tháng (gồm LCB + Incentives + Commission hàng tháng)
Công ty đóng đầy đủ BHXH (100% LCB), BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc
Có lương thưởng tháng 13, 15 ngày phép/ năm
Được bảo hiểm sức khỏe tư nhân cho nhân viên gắn bó từ 2 năm trở lên
Xem xét tăng lương định kì vào tháng 3 hàng năm
Đồng nghiệp: Hỗ trợ, tinh thần teamwork, thân thiện
Cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc Nhật chuyên nghiệp, uy tín lâu năm
Khám sức khỏe tổng quát định kì, company trip, year end party, birthday...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI