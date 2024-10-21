Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công Ty TNHH Phúc Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Thực hiện các công việc liên quan đến workshop: lắp đặt, đo kiểm, bảo trì hệ thống âm thanh do công ty triển khai. Tham gia các dự án thiết kế, nâng cấp theo yêu cầu khách hàng. Trao đổi, hướng dẫn liên quan đến dịch vụ cty cung cấp trong trường hợp hỗ trợ với khách hàng. Hỗ trợ team Sales tiếp cận đại lý trong các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sản phẩm. Sẵn sàng hỗ trợ tiếp cận đại lý nếu có yêu cầu. Phụ trách các công việc liên quan khác theo hướng dẫn của quản lý kỹ thuật.

Ưu tiên có kinh nghiệm gia công, thi công liên quan loa Sub, cột A, làm cách âm, tiêu âm cho xe ô tô. Có kinh nghiệm bảo trì, bảo dưỡng âm thanh ô tô, biết lái xe là một lợi thế. Biết sử dụng các phần mềm đồ họa, thiết kế AUTOCAD, SOLIDWORKS. Sẵn sàng tiếp thu và có tinh thần làm việc nhóm tốt. Chấp nhận làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.

Tại Công Ty TNHH Phúc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, Tết, trung thu, sinh nhật,...+ lương tháng 13 Company Trip, Christmas Party, New Year Party,... Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm. Phụ cấp thâm niên sau 3 năm gắn bó. Chế độ nghỉ phép, lễ tết theo đúng quy định hiện hành. Được đóng BHXH, BHYT sau khi kí hợp đồng chính thức. Ưu đãi 40% - 45% mua sản phẩm khi lên chính thức. Du lịch: 1 năm/lần. Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ bảy (9h00 - 18h00) Nơi làm việc: 157 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phúc Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.