Tuyển Điện tử viễn thông Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 38 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tư vấn kỹ thuật, vận hành lắp đặt các loại máy hàn, cắt điện tử (công nghệ inverter) cho khách hàng.
- Sửa chữa bảo hành, bảo trì máy tại tại công ty và tại khách hàng.
- Lập các báo cáo liên quan đến công việc khi cần.
-Tư vấn khách hàng về kỹ thuật liên quan đến SCBH
- Làm một số công việc khác khi được quản lý phân công

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CHUNG
- Tuổi : 26 – 35.
- Trình độ : Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng các nghành nghề liên quan đến điện, điện tử.
- Giới tính: Nam.
- Kinh nghiệm : Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
- Nhận dạng, đo đạt được linh điện tử.
- Đọc hiểu được sơ đồ nguyên lý, bản vẽ mạch in.
- Có kỹ năng phân tích lỗi và sửa chữa được bo mạch điện tử.
YÊU CẦU KHÁC
- Đi công tác tỉnh ngắn ngày (trong ngày hoặc 1 đến 2 ngày)
- Tăng ca theo yêu cầu công ty.
- Sức khỏe tốt.
- Giọng nói dễ nghe, tính tình dễ chịu, hòa đồng, chịu khó.
- Có xe máy đi lại.
- Biết hàn cơ khí là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Tháng lương 13, thưởng KPI, thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Một năm có 12 ngày phép, nếu nghỉ không hết sẽ được công ty chi trả vào đầu năm sau.
- Quà 8/3, 20/10.
- Quà cuối năm, quà 1/6 cho con CBNV.
- Khám sức khỏe đình kỳ hàng năm.
- Được tham gia du lịch hàng năm theo kế hoạch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 38 Tây Lân, KP7, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

