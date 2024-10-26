Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E9 - 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Pha chế mẫu thuốc theo hồ sơ nghiên cứu từ giai đoạn: chuẩn bị nguyên liệu, cân nguyên liệu, pha chế, định hình, đóng gói... Đo các thông số kiểm soát trong quá trình: độ ẩm, tỷ trọng, phân bố kích thước hạt, độ cứng, độ rã, độ mài mòn,... Trực tiếp vận hành, sử dụng và vệ sinh dụng cụ, máy móc thiết bị, phòng ốc. Vệ sinh dụng cụ, máy móc thiết bị nghiên cứu. Ghi chép nhật ký. Vệ sinh phòng sau khi pha chế mẫu thuốc. Ghi chép nhật ký. Bảo quản dụng cụ pha chế. Bảo quản chày cối, khuôn mẫu, các phụ tùng khác. Ghi chép nhật ký theo dõi môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, chênh áp). Lấy mẫu lưu Độ ổn định, gửi mẫu kiểm nghiệm. Hỗ trợ công việc khác khi có yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng ngành Cơ khí hoặc Dược. Có kinh nghiệm 1-3 năm vị trí tương đương ngành Sản xuất Dược. Ưu tiên Nam, độ tuổi từ 22 đến 30. Nắm được kiến thức GMP. Sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, được xem xét tăng lương hằng năm, hưởng lương tháng 13 theo Chính sách Công ty. Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc. Được tham gia đầy đủ BHXH-YT-TN theo quy định. Nghỉ Lễ - Tết, ngày phép hưởng lương theo Quy định của Nhà nước. Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty. Được hưởng chế độ độc hại (14 ngày phép/ năm và phụ cấp hiện vật mỗi tháng) (cho các vị trí được quy định) Quà sinh nhật, quà Tết theo chính sách công ty. Tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi, phát triển chuyên môn và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.