Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Green Bay

- Mễ Trì

- Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Trực tiếp hoặc phân công công nhân thi công, lắp đặt hệ thống điện - nước, thiết bị theo sơ đồ thiết kế công trình hoặc yêu cầu ; Thi công, lắp đặt mới, di dời - cải tạo, đấu nối hệ thống điện - nước, thiết bị bổ sung theo yêu cầu Thường xuyên giám sát, kiểm tra quá trình vận hành hệ thống điện - nước; lịch bật/ tắt thiết bị điện trong nhà máy đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và quy định an toàn Kiểm tra các chỉ số điện - nước, tình trạng hoạt động của hệ thống điện - nước đảm bảo không có vấn đề gì bất thường xảy ra Hàng ngày tiến hành việc kiểm tra phòng máy kỹ thuật theo phân công Tuân thủ lịch trực ca theo phân công – phát hiện kịp thời và xử lý sự cố nếu có Nắm bắt thông tin và tiến hành xử lý đúng quy trình kỹ thuật quy định, nhất là những sự cố khẩn cấp như cháy nổ, mất điện/ nước, rò rỉ khí ga, cứu hộ thang máy... Tiếp nhận các yêu cầu sửa chữa hệ thống điện - nước, thiết bị điện - nước dân dụng của các bộ phận và tiến hành khắc phục, xử lý nhanh chóng để không ảnh hưởng đến chất lượng công việc chung Lập kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điện - nước, thiết bị trình cấp trên phê duyệt Trực tiếp hoặc phân công công nhân thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, cấp thoát nước, thiết bị đúng kế hoạch được phê duyệt
Trực tiếp hoặc phân công công nhân thi công, lắp đặt hệ thống điện - nước, thiết bị theo sơ đồ thiết kế công trình hoặc yêu cầu ;
Thi công, lắp đặt mới, di dời - cải tạo, đấu nối hệ thống điện - nước, thiết bị bổ sung theo yêu cầu
Thường xuyên giám sát, kiểm tra quá trình vận hành hệ thống điện - nước; lịch bật/ tắt thiết bị điện trong nhà máy đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và quy định an toàn
Kiểm tra các chỉ số điện - nước, tình trạng hoạt động của hệ thống điện - nước đảm bảo không có vấn đề gì bất thường xảy ra
Hàng ngày tiến hành việc kiểm tra phòng máy kỹ thuật theo phân công
Tuân thủ lịch trực ca theo phân công – phát hiện kịp thời và xử lý sự cố nếu có
Nắm bắt thông tin và tiến hành xử lý đúng quy trình kỹ thuật quy định, nhất là những sự cố khẩn cấp như cháy nổ, mất điện/ nước, rò rỉ khí ga, cứu hộ thang máy...
Tiếp nhận các yêu cầu sửa chữa hệ thống điện - nước, thiết bị điện - nước dân dụng của các bộ phận và tiến hành khắc phục, xử lý nhanh chóng để không ảnh hưởng đến chất lượng công việc chung
Lập kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điện - nước, thiết bị trình cấp trên phê duyệt
Trực tiếp hoặc phân công công nhân thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, cấp thoát nước, thiết bị đúng kế hoạch được phê duyệt

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu bằng Trung cấp chuyên ngành điện - nước Có sức khỏe tốt, ưu tiên nam giới Biết đọc bản vẽ thi công điện, đi ống điện âm sàn, âm tường, kéo dây điện, đấu dây, lắp thiết bị điện Biết đọc bản vẽ thi công cấp thoát nước, đi ống nước âm tường, trên tầng, thi công ống thoát nước cho các công trình Biết quản lý, sắp xếp, phân công công nhân thi công công trình theo bản vẽ Nhanh nhẹn, cẩn thận, khéo léo, tinh tế và linh hoạt xử lý tình huống trong công việc khi có phát sinh Có ý thức trách nhiệm cao trong công việc; có tinh thần học hỏi, đoàn kết trong tập thể; yêu nghề và chịu được áp lực công việc...
Có tối thiểu bằng Trung cấp chuyên ngành điện - nước
Có sức khỏe tốt, ưu tiên nam giới
Biết đọc bản vẽ thi công điện, đi ống điện âm sàn, âm tường, kéo dây điện, đấu dây, lắp thiết bị điện
Biết đọc bản vẽ thi công cấp thoát nước, đi ống nước âm tường, trên tầng, thi công ống thoát nước cho các công trình
Biết quản lý, sắp xếp, phân công công nhân thi công công trình theo bản vẽ
Nhanh nhẹn, cẩn thận, khéo léo, tinh tế và linh hoạt xử lý tình huống trong công việc khi có phát sinh
Có ý thức trách nhiệm cao trong công việc; có tinh thần học hỏi, đoàn kết trong tập thể; yêu nghề và chịu được áp lực công việc...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận khi trao đổi Thưởng tháng 13; thưởng tết/ thâm niên Tham gia đóng BHXH theo quy định Tham gian du lịch hàng năm Các chế độ khác quy định
Lương thoả thuận khi trao đổi
Thưởng tháng 13; thưởng tết/ thâm niên
Tham gia đóng BHXH theo quy định
Tham gian du lịch hàng năm
Các chế độ khác quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

