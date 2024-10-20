Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NAVATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô số 37 - Liền kề 29 Khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Hoài Đức

- Lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng hệ thống máy nén khí và hệ thống bơm chân không trong công nghiệp và Y tế.

- Tham gia khảo sát để tính chọn hệ thống máy nén khí phù hợp với đề bài của khách hàng, từ đó lên thiết kế và kế hoạch triển khai một hệ thống máy nén khí hoàn chỉnh.

- Tham gia khảo sát chuẩn đoán tình trạng hư hỏng của hệ thống máy nén khí, hệ thống bơm hút chân không, từ đó lập danh sách các hạng mục cần làm để gửi cho bộ phận kinh doanh lập báo giá cho khách hàng.

- Nam, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật: Cơ khí, Điện , kỹ thuật ô tô,...

-Có 1 năm kinh nghiệm trọng lĩnh vực vận hành, sửa chữa máy nén khí, máy hút chân không hoặc trong các lĩnh vực tương tự.

- Độ tuổi : 24 – 31 tuổi

- Sức khoẻ tốt, có thể đi công tác, biết lái xe là một lợi thế.

- Tư duy logic, linh hoạt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, không ngại việc.

- Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng, lập báo cáo công việc, báo cáo khảo sát.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NAVATECH Thì Được Hưởng Những Gì

a. Chế độ lương:

- Lương : 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ

- Thu nhập tháng : Lương + Phụ cấp công tác + Lương OT + Thưởng (nếu có)

- Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc 1 lần/năm.

b. Chế độ đãi ngộ:

- Tham gia BHXH ngay khi trở thành nhân viên chính thức

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.

- Các hoạt động team building, nghỉ mát 1 lần/ năm, Party 2 lần/ năm, liên hoan hàng quý

- Chính sách Life-care:

+ Sinh nhật CBCNV, Hiếu hỉ, Ốm đau, trung thu, 1.6, thưởng lễ,...

+ Bữa phụ bao gồm mỳ và sữa đối với CBCNV tăng ca từ 2h trở lên tại Công ty.

c. Phát triển bản thân:

- Được đề xuất các khóa học nhằm nâng cao, phát triển năng lực của bản thân

- Lộ trình thăng tiến sáng cùng quy mô doanh nghiệp

- Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, sếp lắng nghe ý kiến của nhân viên, chịu chơi, chịu chi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NAVATECH

