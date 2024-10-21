Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHA KHOA PQ DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHA KHOA PQ DENTAL
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 276 Phố Keo, Gia Lâm , Hà Nội, Gia Lâm

 Tiếp đón bệnh nhân;
 Khám và kiểm tra cho bệnh nhân
 Khám và điều trị nha khoa tổng quát, bệnh lý răng miệng;
 Thực hiện kỹ thuật nha khoa thẩm mỹ, phục hình răng, nắn chỉnh răng;
 Đào tạo trợ thủ.
 Chăm sóc bệnh nhân trong quá trình điều trị
 Chỉ ra và đưa giải pháp điều trị cho bệnh nhân các vấn đề về răng mà bệnh nhân mắc phải.
 Quản lý, thúc đẩy trợ thủ thực hiện văn hóa phòng khám và chuyên môn nghiệp vụ.
 Đảm bảo cơ sở vật chất của phòng khám hoạt động ổn định.
 Báo cho quản lý phòng khám và Giám đốc công ty khi có vấn đề phát sinh.

 Biết điều trị tủy tất cả các loại Răng
 Biết phục hình Răng
 Tốt nghiệp điều dưỡng/ y sỹ trở lên. Có kiến thức về pháp lý nha khoa là lợi thế.
 Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.
 Biết sắp xếp, bao quát công việc.Quản lý thời gian làm việc tốt
 Nhanh nhẹn, linh hoạt,chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ
 Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc

 Lương CB 10M triệu đồng/tháng (5% ca + % giới thiệu khách + phụ cấp ăn trưa + thưởng doanh số ) Thu nhập từ 10-15M/ tháng
 Trang bị thiết bị đầy đủ
 Hỗ trợ đi học các khóa học nâng cao
 Có chỗ ăn ở cho nhân viên ở xa
 Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, được tham gia các hoạt động nội bộ (du lịch nghỉ dưỡng, team building, year end party...)
 Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ rang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHA KHOA PQ DENTAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Só 276 Phố Keo, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

