Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHA KHOA PQ DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHA KHOA PQ DENTAL
- Hà Nội: Số 276 Phố Keo, Gia Lâm , Hà Nội, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp đón bệnh nhân;
Khám và kiểm tra cho bệnh nhân
Khám và điều trị nha khoa tổng quát, bệnh lý răng miệng;
Thực hiện kỹ thuật nha khoa thẩm mỹ, phục hình răng, nắn chỉnh răng;
Đào tạo trợ thủ.
Chăm sóc bệnh nhân trong quá trình điều trị
Chỉ ra và đưa giải pháp điều trị cho bệnh nhân các vấn đề về răng mà bệnh nhân mắc phải.
Quản lý, thúc đẩy trợ thủ thực hiện văn hóa phòng khám và chuyên môn nghiệp vụ.
Đảm bảo cơ sở vật chất của phòng khám hoạt động ổn định.
Báo cho quản lý phòng khám và Giám đốc công ty khi có vấn đề phát sinh.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết phục hình Răng
Tốt nghiệp điều dưỡng/ y sỹ trở lên. Có kiến thức về pháp lý nha khoa là lợi thế.
Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.
Biết sắp xếp, bao quát công việc.Quản lý thời gian làm việc tốt
Nhanh nhẹn, linh hoạt,chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ
Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHA KHOA PQ DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì
Trang bị thiết bị đầy đủ
Hỗ trợ đi học các khóa học nâng cao
Có chỗ ăn ở cho nhân viên ở xa
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, được tham gia các hoạt động nội bộ (du lịch nghỉ dưỡng, team building, year end party...)
Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ rang
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHA KHOA PQ DENTAL
