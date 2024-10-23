Tuyển Sản xuất Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 348 Đường Bưởi, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhận nhiệm vụ từ Đội trưởng/ Trưởng nhóm;
Thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt điều hòa không khí theo đúng yêu cầu;
Xác định và chỉ rõ những linh kiện phụ tùng thay thế trong hệ thống ĐHKK;
Chăm sóc, bảo quản, giữ gìn; bảo dưỡng đồ nghề CCDC đúng quy trình và lịch trình;
Thực hiện công việc chính xác, đúng theo yêu cầu kỹ thuật được huấn luyện đào tạo;
Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ;
Tuân thủ quy định & quy trình thực hiện công việc cũng như ATLĐ;
Đọc và tham dự tất các cuộc đào tạo kỹ thuật, huấn luyện ATLĐ;
Báo cáo ngay những trường hợp vi phạm ATLĐ và quy trình thực hiện;
Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp ngành kỹ thuật điện lạnh, điện, cơ khí
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ứng viên có kinh nghiệm từ 2-3 năm và 1 năm kinh nghiệm quản lý có thể được xem xét lên vị trí đội trưởng;
Có tinh thần trách nhiệm cao;
Có khả năng làm việc theo nhóm/ tinh thần đồng đội.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh lương cơ bản thoả thuận theo năng lực + phụ cấp
Thưởng cuối năm, Lương tháng thứ 13
Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.
Các chế độ phúc lợi, BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.
Môi trường làm việc năng động, hiện đại, tôn trọng cá nhân;
Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam
