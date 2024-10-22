Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ VIỆT KTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà 5F1 Ngõ 357 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết kế và đưa ra các giải pháp cho hệ thống âm thanh, ánh sáng. Xử lý các tình huống kỹ thuật liên quan đến âm thanh, ánh sáng trong quá trình vận hành. Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai, thi công lắp đặt hệ thống âm thanh và ánh sáng tại các sự kiện.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 đến 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành âm thanh, ánh sáng. Thành thạo Autocad, các phần mềm tin học văn phòng và PowerPoint. Ưu tiên biết sử dụng bàn Mixer số, phần mềm Sunlite hoặc MA hoặc các phần mềm điều khiển tương tự để quản lý âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp. Kỹ năng làm việc độc lập và khả năng chịu áp lực cao trong công việc. Biết lái xe ô tô Kỹ năng thuyết trình: Có khả năng soạn thảo và thuyết trình các phương án kỹ thuật.(Nếu có thể tự học tiếng Anh thì sẽ được công ty hỗ trợ kinh phí) Kỹ năng làm việc nhóm: Có tinh thần đoàn kết và khả năng phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ VIỆT KTV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-20 triệu/tháng, cạnh tranh theo năng lực. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, và năng động, với nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng. Hưởng các chính sách đãi ngộ hấp dẫn, đảm bảo các phúc lợi BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ VIỆT KTV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin