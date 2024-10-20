Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 13 đường Bến Nghé, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

- Giám sát, bảo trì sửa chữa trạm điện cao thế/ hạ thế, hệ thống cáp cấp điện;

- Giám sát, bảo trì sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cần cẩu, hệ thống tủ điện cung cấp cho container lạnh, hệ thống điện các nhà xưởng và cổng.

- Giám sát bảo trì sửa chữa máy phát điện dự phòng;

- Theo dõi, ghi nhận và báo cáo lượng điện năng tiêu thụ, lượng nước tiêu thụ của các thiết bị, khu vực;

- Kiểm tra tình trạng các thiết bị cơ sở hạ tầng;

- Giám sát nhà thầu phụ thực hiện các dịch vụ cung cấp và gia công bảo trì sửa chữa cho thiết bị cơ sở;

- Giám sát vấn đề vệ sinh an toàn của Phòng kỹ thuật;

- Hỗ trợ các nhóm khác trong bảo trì sửa chữa thiết bị trong trường hợp cần thiết;

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 23 - 40 tuổi

- Trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành điện;

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong bảo trì sửa chữa hệ thống điện cao thế/ hạ thế và hệ thống cơ - điện, thiết bị đầu cuối;

- Giỏi chẩn đoán, phân tích và xử lý sự cố đối với hệ thống điện cao áp/ hạ thế và thiết bị cơ sở;

- Biết sử dụng vi tính văn phòng

- Có hiểu biết về thiết bị cảng là một lợi thế.

- Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật bằng Tiếng Anh là một lợi thế.

- Sức khỏe tốt, năng động, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Làm việc theo ca

- Nơi làm việc: Cảng Container Quốc tế Việt Nam (Cảng VICT), quận 7, TP.HCM

- Thu nhập: thỏa thuận

- Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật lao động.

- Khám sức khỏe hàng năm, du lịch hàng năm

- Thưởng tháng 13

- Thưởng cuối năm theo lợi nhuận công ty

- Bảo hiểm tai nạn 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1

