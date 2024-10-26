Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Grand Park, Quận 9

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Đo - Khám - Mài lắp kính đúng quy trình Nhật Bản Hỗ trợ tư vấn khách hàng sử dụng tròng kính phù hợp với mục đích sử dụng. Giải đáp những thắc mắc của khách hàng về độ kính, tròng kính, bệnh về mắt Hướng dẫn khách sử dụng kính độ đối với khách lần đầu sử dụng. Vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ đầu giờ làm việc và ngay sau khi sử dụng, đảm bảo dụng cụ khám mắt luôn sạch sẽ. Sắp xếp dụng cụ theo đúng quy định, thuận tiện cho thao tác trong quá trình khám mắt.
Đo - Khám - Mài lắp kính đúng quy trình Nhật Bản
Hỗ trợ tư vấn khách hàng sử dụng tròng kính phù hợp với mục đích sử dụng.
Giải đáp những thắc mắc của khách hàng về độ kính, tròng kính, bệnh về mắt
Hướng dẫn khách sử dụng kính độ đối với khách lần đầu sử dụng.
Vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ đầu giờ làm việc và ngay sau khi sử dụng, đảm bảo dụng cụ khám mắt luôn sạch sẽ.
Sắp xếp dụng cụ theo đúng quy định, thuận tiện cho thao tác trong quá trình khám mắt.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ hành nghề, chứng nhận kỹ thuật viên khúc xạ do sở y tế hoặc bệnh viện Mắt cấp Có khả năng giao tiếp tốt Cởi mở, thân thiện, có khả năng học hỏi Có thể làm việc xoay ca 8 tiếng/ngày
Có chứng chỉ hành nghề, chứng nhận kỹ thuật viên khúc xạ do sở y tế hoặc bệnh viện Mắt cấp
Có khả năng giao tiếp tốt
Cởi mở, thân thiện, có khả năng học hỏi
Có thể làm việc xoay ca 8 tiếng/ngày

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng theo doanh số cửa hàng + Tăng ca Sau thời gian thử việc được kí HĐLĐ và hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo luật Lao động và chính sách của công ty. Thưởng các ngày lễ, Tết và lương tháng 13 theo chính sách công ty, 12 ngày phép năm, teambuilding... Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao lên các vị trí quản lý.
Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng theo doanh số cửa hàng + Tăng ca
Sau thời gian thử việc được kí HĐLĐ và hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo luật Lao động và chính sách của công ty.
Thưởng các ngày lễ, Tết và lương tháng 13 theo chính sách công ty, 12 ngày phép năm, teambuilding...
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến cao lên các vị trí quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

