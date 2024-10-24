Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 2, Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Chụp phim x-quang trong lĩnh vực nha khoa và chụp quanh chóp.

- Chụp hình trong miệng, ngoài mặt đối với khách hàng mới tư vấn niềng răng.

- Chụp hình trong miệng đối với khách hàng tái khám niềng răng.

- Chụp hình khách hàng bằng máy chụp hình DSLR, sửa hình ảnh và đưa hình lên app nội

bộ phòng khám.

- Công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của Quản lý.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam.

- Sinh năm: 1995 - 2002

- Tốt nghiệp các ngành y tế.

- Đã có chứng chỉ hành nghề chuyên môn (KTV X-Quang, Chẩn đoán hình ảnh, ...)

- Kỹ năng tin học vi tính cơ bản.

- Giao tiếp với khách hàng thân thiện, vui vẻ.

- Trung thực, kiên trì, chăm chỉ, xử lý công việc nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13.000.000 - 17.000.000

- Ký HĐLĐ và tham gia BHXH sau thời gian 02 tháng thử việc.

- Nghỉ phép/lễ/tết theo quy định Nhà nước. - Sự kiện công ty: sinh nhật, thăm hỏi, du lịch, team building, khám sức khỏe, ... - Lương lễ, thưởng tết, xem xét tăng lương định kỳ. - Được đào tạo các kỹ năng khi bắt đầu công việc. Môi trường có nền tảng văn hóa tốt. - Chính sách sử dụng dịch vụ phòng khám và thưởng giới thiệu dành cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL

