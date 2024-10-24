Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 2, Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Chụp phim x-quang trong lĩnh vực nha khoa và chụp quanh chóp.
- Chụp hình trong miệng, ngoài mặt đối với khách hàng mới tư vấn niềng răng.
- Chụp hình trong miệng đối với khách hàng tái khám niềng răng.
- Chụp hình khách hàng bằng máy chụp hình DSLR, sửa hình ảnh và đưa hình lên app nội
bộ phòng khám.
- Công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của Quản lý.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam.
- Sinh năm: 1995 - 2002
- Tốt nghiệp các ngành y tế.
- Đã có chứng chỉ hành nghề chuyên môn (KTV X-Quang, Chẩn đoán hình ảnh, ...)
- Kỹ năng tin học vi tính cơ bản.
- Giao tiếp với khách hàng thân thiện, vui vẻ.
- Trung thực, kiên trì, chăm chỉ, xử lý công việc nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13.000.000 - 17.000.000
- Ký HĐLĐ và tham gia BHXH sau thời gian 02 tháng thử việc.
- Nghỉ phép/lễ/tết theo quy định Nhà nước. - Sự kiện công ty: sinh nhật, thăm hỏi, du lịch, team building, khám sức khỏe, ... - Lương lễ, thưởng tết, xem xét tăng lương định kỳ. - Được đào tạo các kỹ năng khi bắt đầu công việc. Môi trường có nền tảng văn hóa tốt. - Chính sách sử dụng dịch vụ phòng khám và thưởng giới thiệu dành cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL

CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 02 Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

