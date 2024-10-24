Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL
Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 2, Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
- Chụp phim x-quang trong lĩnh vực nha khoa và chụp quanh chóp.
- Chụp hình trong miệng, ngoài mặt đối với khách hàng mới tư vấn niềng răng.
- Chụp hình trong miệng đối với khách hàng tái khám niềng răng.
- Chụp hình khách hàng bằng máy chụp hình DSLR, sửa hình ảnh và đưa hình lên app nội
bộ phòng khám.
- Công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của Quản lý.
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam.
- Sinh năm: 1995 - 2002
- Tốt nghiệp các ngành y tế.
- Đã có chứng chỉ hành nghề chuyên môn (KTV X-Quang, Chẩn đoán hình ảnh, ...)
- Kỹ năng tin học vi tính cơ bản.
- Giao tiếp với khách hàng thân thiện, vui vẻ.
- Trung thực, kiên trì, chăm chỉ, xử lý công việc nhanh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 13.000.000 - 17.000.000
- Ký HĐLĐ và tham gia BHXH sau thời gian 02 tháng thử việc.
- Nghỉ phép/lễ/tết theo quy định Nhà nước. - Sự kiện công ty: sinh nhật, thăm hỏi, du lịch, team building, khám sức khỏe, ... - Lương lễ, thưởng tết, xem xét tăng lương định kỳ. - Được đào tạo các kỹ năng khi bắt đầu công việc. Môi trường có nền tảng văn hóa tốt. - Chính sách sử dụng dịch vụ phòng khám và thưởng giới thiệu dành cho nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UP DENTAL
