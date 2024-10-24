Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 178 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại các thiết bị điện thoại di động, Laptop cần sửa chữa.

Kỹ thuật sửa trên main điện thoại IOS và Android, Thành thạo bắt bệnh sửa chữa khò hàn trên. mainboard- Tiếp nhận, tư vấn và Bàn giao laptop cho khách hàng.

Sửa chữa mainboard, chipset, LCD,.. của Laptop.

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị điện thoại di động, Laptop sau khi sửa chữa.

Ứng viên biết 1 trong 3 lĩnh vực như điện thoại - máy tính bảng hoặc Laptop đều được.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành nghề liên quan: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật, sữa chữa máy móc (Laptop, điện thoại, Tablet...)

Ưu tiên có kinh nghiệm chuyên môn từ 1 năm và làm trung tâm bảo hành của các hãng

Yêu thích ngành dịch vụ khách hàng, giao tiếp vui vẻ, hòa đồng

Nhận người yêu nghề

Chịu khó, trung thực và nhiệt tình. Xử lý nhanh trong mọi tình huống trong công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15.000.000 – 30.000.000đ/ tháng.

Được hưởng % doanh thu và thưởng Tết cao.

Xét tăng lương định kỳ 01 lần/năm.

Chế độ khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động.

Chế độ mừng sinh nhật, hiếu hỉ, các ngày lễ theo quy định của Công ty; Du lịch định kỳ hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc.

Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa Điện thoại - Laptop dịch vụ tốt nhất TPHCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.