Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
- Hồ Chí Minh: 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
- Theo dõi lịch hẹn từ bộ phận Điều phối
- Chuẩn bị công dụng cụ, mỹ phẩm,..
- Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt (massage mặt, trị mụn, ...v.v)
- Tư vấn sản phẩm, dịch vụ cung cấp của Thẩm mỹ viện để thúc đẩy dịch vụ tăng doanh thu;
- Giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ và sản phẩm dựa trên tình trạng của khách.
- Kiểm tra, giữ vệ sinh khu vực giường, phòng trị liệu, các loại thiết bị máy móc và thay mới dụng cụ sau mỗi suất spa
- Thời gian làm việc: 10h00 / ca - ca xoay. Không nghỉ cuối tuần và ngày lễ
+ Ca 1: 08h00 - 18h00
+ Ca 2: 10h00 - 20h00
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cẩn thận, lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.
- Nghề Trung cấp - Theo đợt tuyển dụng
Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: LCB + tua + KPI tua + % tư vấn+ tips(100% từ khách hàng) <=> 20-50tr++
Được hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày (bữa trưa + bữa xế
Đồng phục miễn phí
Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc)
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...tiêu chuẩn 5 sao
Thưởng lễ tết 30/4, 2/9.......
Lương tháng 13++
Thưởng doanh thu hàng năm cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
