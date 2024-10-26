Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Theo dõi lịch hẹn từ bộ phận Điều phối

- Chuẩn bị công dụng cụ, mỹ phẩm,..

- Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt (massage mặt, trị mụn, ...v.v)

- Tư vấn sản phẩm, dịch vụ cung cấp của Thẩm mỹ viện để thúc đẩy dịch vụ tăng doanh thu;

- Giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ và sản phẩm dựa trên tình trạng của khách.

- Kiểm tra, giữ vệ sinh khu vực giường, phòng trị liệu, các loại thiết bị máy móc và thay mới dụng cụ sau mỗi suất spa

- Thời gian làm việc: 10h00 / ca - ca xoay. Không nghỉ cuối tuần và ngày lễ

+ Ca 1: 08h00 - 18h00

+ Ca 2: 10h00 - 20h00

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm

- Cẩn thận, lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.

- Nghề Trung cấp - Theo đợt tuyển dụng

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB + tua + KPI tua + % tư vấn+ tips(100% từ khách hàng) <=> 20-50tr++ Được hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày (bữa trưa + bữa xế Đồng phục miễn phí Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc) Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...tiêu chuẩn 5 sao Thưởng lễ tết 30/4, 2/9....... Lương tháng 13++ Thưởng doanh thu hàng năm cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

