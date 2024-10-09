Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 478 Phố Ngọc Lâm, Long Biên

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Khắc phục kịp thời các sự cố máy tính, hệ thống Lan, Wiffi ...

- Hỗ trợ người dùng khắc phục các lỗi có liên quan đến công nghệ. Có kinh nghiệm xử lý các vấn đề thuộc vi tính văn phòng: word, excel, outlook...

- Hỗ trợ và xử lý các thiết bị Công nghệ thông tin liên quan máy tính như: máy chiếu, máy photocopy, máy in, máy fax, máy scan,...

- Cài đặt các phần mềm như Windows, Office, và các phần mềm liên quan....

- Bảo trì hệ thống máy tính, chẩn đoán và xử lý các lỗi về phần cứng, phần mềm, virus,...

Lắp Ráp máy tính

Lắp đặt camera

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

- Có kiến thức về internet, mạng, các phần mềm office, các máy văn phòng......

- Chủ động trong công việc

- Có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 6- 10 triệu/ tháng (cụ thể trao đổi khi phỏng vấn)

- Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

- Review lương 2 lần/ năm

- Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Các chế độ khác theo quy định Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VƯƠNG ANH

