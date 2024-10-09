Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VƯƠNG ANH
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VƯƠNG ANH

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 478 Phố Ngọc Lâm, Long Biên

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Khắc phục kịp thời các sự cố máy tính, hệ thống Lan, Wiffi ...
- Hỗ trợ người dùng khắc phục các lỗi có liên quan đến công nghệ. Có kinh nghiệm xử lý các vấn đề thuộc vi tính văn phòng: word, excel, outlook...
- Hỗ trợ và xử lý các thiết bị Công nghệ thông tin liên quan máy tính như: máy chiếu, máy photocopy, máy in, máy fax, máy scan,...
- Cài đặt các phần mềm như Windows, Office, và các phần mềm liên quan....
- Bảo trì hệ thống máy tính, chẩn đoán và xử lý các lỗi về phần cứng, phần mềm, virus,...
Lắp Ráp máy tính
Lắp đặt camera

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
- Có kiến thức về internet, mạng, các phần mềm office, các máy văn phòng......
- Chủ động trong công việc
- Có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 6- 10 triệu/ tháng (cụ thể trao đổi khi phỏng vấn)
- Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
- Review lương 2 lần/ năm
- Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Các chế độ khác theo quy định Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VƯƠNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VƯƠNG ANH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 88 ngõ 158 NGUYỄN VĂN CỪ , Phường Bồ Đề , Quận Long Biên, HÀ NỘI

