Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 231 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5 , Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tư vấn và đánh giá tình trạng da Thực hiện các liệu trình chăm sóc Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng Giới thiệu và bán các sản phẩm Hỗ trợ và phối hợp với độ ngũ nhân viên khác Cập nhật kiến thức và kỹ năng chăm sóc da

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về da liễu, các loại da và cách chăm sóc da. Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức sản phẩm, kỹ năng chăm sóc da và kỹ năng bán hàng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN. Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP

