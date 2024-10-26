Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 231 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5 , Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tư vấn và đánh giá tình trạng da
Thực hiện các liệu trình chăm sóc
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng
Giới thiệu và bán các sản phẩm
Hỗ trợ và phối hợp với độ ngũ nhân viên khác
Cập nhật kiến thức và kỹ năng chăm sóc da
Tư vấn và đánh giá tình trạng da
Thực hiện các liệu trình chăm sóc
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng
Giới thiệu và bán các sản phẩm
Hỗ trợ và phối hợp với độ ngũ nhân viên khác
Cập nhật kiến thức và kỹ năng chăm sóc da
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về da liễu, các loại da và cách chăm sóc da. Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có kiến thức cơ bản về da liễu, các loại da và cách chăm sóc da.
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có kiến thức cơ bản về da liễu, các loại da và cách chăm sóc da.
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng tốt.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức sản phẩm, kỹ năng chăm sóc da và kỹ năng bán hàng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN. Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức sản phẩm, kỹ năng chăm sóc da và kỹ năng bán hàng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức sản phẩm, kỹ năng chăm sóc da và kỹ năng bán hàng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI