Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

- Kiểm tra ngăn ngừa rủi ro hệ thống, sửa chữa hoặc thay thế các hạng mục liên quan đến kỹ thuật trong nhà xưởng/tòa nhà.

- Vận hành, bảo dưỡng theo lịch trình bảo dưỡng các hệ thống và thiết bị.

- Ghi chép sổ sách các công việc đã làm vào sổ giao ca, ghi nhật ký bảo dưỡng.

- Phối hợp để thực hiện các kế hoạch thẩm định, thử nghiệm các trang thiết bị.

- Tham gia các chương trình đào tạo khi được yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều động của cấp quản lý.

- Thời gian: ca 8 tiếng

- Tốt nghiệp Trung cấp kỹ thuật trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà xưởng, khu công nghiệp, chung cư, tòa nhà văn phòng.

- Có thể làm việc theo ca

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

- Khả năng đáp ứng kịp thời các yêu cầu công việc được giao

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Được đóng BHXH đầy đủ, thưởng lương tháng 13, thưởng dịp Lễ Tết

- Khi làm nhân viên chính thức sẽ được hưởng đầy đủ theo chính sách của công ty

