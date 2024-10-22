Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ NHÂN VĂN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 89 Đường M, KP Nhị Đồng 2, Dĩ An, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh

Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng ô tô Thực hiện công việc liên quan đến sửa chữa chung: Gầm, Máy, Điện. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo BGĐ Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Nam(22-35 tuổi) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ô tô Có bằng lái B2. Nắm rõ kiến kỹ thuật xe ô tô Nhanh nhẹn, nhiệt tình, đam mê yêu thích công việc.

Quyền Lợi

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Lương thỏa thuận 8-10tr

