Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ NHÂN VĂN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ NHÂN VĂN
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ NHÂN VĂN

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ NHÂN VĂN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 89 Đường M, KP Nhị Đồng 2, Dĩ An, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng ô tô Thực hiện công việc liên quan đến sửa chữa chung: Gầm, Máy, Điện. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo BGĐ Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
Thực hiện công việc liên quan đến sửa chữa chung: Gầm, Máy, Điện.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo BGĐ
Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam(22-35 tuổi) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ô tô Có bằng lái B2. Nắm rõ kiến kỹ thuật xe ô tô Nhanh nhẹn, nhiệt tình, đam mê yêu thích công việc.
Nam(22-35 tuổi)
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ô tô
Có bằng lái B2.
Nắm rõ kiến kỹ thuật xe ô tô
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, đam mê yêu thích công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ NHÂN VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Lương thỏa thuận 8-10tr
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Lương thỏa thuận 8-10tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ NHÂN VĂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ NHÂN VĂN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ NHÂN VĂN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 89 Đường M, KP Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

