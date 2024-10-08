Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 318 bùi xương trạch, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lắp đặt, cài đặt, bảo trì, sửa chữa:

Máy tính Máy in Camera máy văn phòng khác

Máy tính

Máy in

Camera

máy văn phòng khác

Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan trong lĩnh vực Kỹ thuật Máy Tính, Điện Tử hoặc Công Nghệ Thông Tin.

- Kinh nghiệm 2 năm làm việc trong lĩnh vực công việc tương đương

- Kiến thức vững về phần cứng và phần mềm của máy tính và máy in.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm.

- Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

- Chịu được áp lực, có thể đi công tác, làm thêm giờ.

- Năng động, sáng tạo.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Có phương tiện đi lại bằng xe máy.

- Trung thực, hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi, có trách nhiệm, có tinh thần cần cầu tiến.

-Đạo đức/ Uy tín cá nhân/ Tính gắn kết lâu dài/ Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.

- Có hướng gắn bó lâu dài với công việc chuyên môn, chịu được áp lực công việc.

- Không vướng vào tệ nạn xã hội.

- Không kinh doanh riêng với khách hàng của công ty, không kinh doanh ngoài cùng lĩnh vực công việc với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do các hãng trong lĩnh vực CNTT đào tạo.

- Ngày nghỉ: Theo quy định Pháp luật và chính sách của công ty.

- Thu nhập: từ 8 triệu đến 12 triệu + phụ cấp + % hoa hồng...

- Lương tháng thứ 13 + quyền lợi người lao động theo luật và cơ chế của công ty.

- Ngày nghỉ, nghỉ lễ theo qui định của nhà nước Việt Nam.

- Thưởng theo chính sách của Công ty.

- Là thành viên của doanh nghiệp luôn đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm tốt, coi trọng đạo đức con người, đạo đức nghề nghiệp, lấy đó làm mục tiêu cống hiến cho xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin