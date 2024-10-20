Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THUẬN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THUẬN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THUẬN PHÁT

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THUẬN PHÁT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 09 Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng Thiết bị tại các gara và hãng xe ô tô lớn nhỏ. (Các thiết bị như các thiết bị nâng hạ, phòng sơn, các thiết bị đăng kiểm xe ô tô,....) Kiểm tra hàng hóa linh kiện, vật tư, thiết bị, thực hiện lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao sau khi nhận được yêu cầu hoặc sự sắp xếp của các phòng ban liên quan. Tiếp nhận các thông tin phản hồi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo công việc hằng ngày. Các công việc chi tiết hơn nữa sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng Thiết bị tại các gara và hãng xe ô tô lớn nhỏ. (Các thiết bị như các thiết bị nâng hạ, phòng sơn, các thiết bị đăng kiểm xe ô tô,....)
Kiểm tra hàng hóa linh kiện, vật tư, thiết bị, thực hiện lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao sau khi nhận được yêu cầu hoặc sự sắp xếp của các phòng ban liên quan.
Tiếp nhận các thông tin phản hồi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.
Thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo công việc hằng ngày.
Các công việc chi tiết hơn nữa sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện, Cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô hoặc các ngành liên quan Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có đam mê với ngành Có kiến thức cơ bản về hệ thống điện, cơ khí và tự động hóa Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và sơ đồ mạch điện Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả Chịu được áp lực công việc Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới
Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện, Cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có đam mê với ngành
Có kiến thức cơ bản về hệ thống điện, cơ khí và tự động hóa
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và sơ đồ mạch điện
Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THUẬN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn chi tiết về công việc Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và hiệu suất làm việc Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn trong công việc Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Được đào tạo và hướng dẫn chi tiết về công việc
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và hiệu suất làm việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn trong công việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THUẬN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THUẬN PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36/36 Đường số 14, Khu phố 15, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

