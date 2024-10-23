Tuyển Điện tử viễn thông Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Điện tử viễn thông Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh

Điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 33b Cống Mỹ, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc chuyên môn về điện, cơ khí, thủy lực nhằm bảo trì, bảo dưỡng, cải tiến, cải tạo, sửa chữa thiết bị, máy máy móc công nghiệp
- Phối hợp các bộ phận liên quan để hỗ trợ, thực hiện công việc hiệu quả;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam.
- Trình độ: Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành: Điện tự động hóa; Điện công nghiệp; Cơ khí; Chế tạo máy; Thủy lực...;
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm về sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị công nghiệp (ít nhất 01 năm);
- Có sự am hiểu, trình độ chuyên môn về sửa chữa điện, cơ khí, thủy lực
- Có trách nhiệm, chịu khó, chủ động trong công việc.

Tại Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hỗ trợ ăn trưa, chi phí điện thoại, xăng xe
+ Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỉ & theo dự án
+ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ theo luật quy định
+ Du lịch hè, du xuân và các hoạt động tập thể do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh

Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 367, đường 5/4, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

