Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC
- Hồ Chí Minh: 139 Ký Con
- Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nhận khách từ Tư vấn viên sau khi đã tư vấn và hỗ trợ khách chọn lựa dịch vụ phù hợp với tình trạng da.
Thực hiện các dịch vụ, liệu trình về facial/ body theo quy trình tại clinic.
Giải đáp thắc mắc từ khách trong quá trình phục vụ và sau khi điều trị dịch vụ tại clinic.
Gợi ý, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ khác trong clinic phù hợp với khách.
Những công việc khác theo sự phân công của Quản lý chi nhánh.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên.
Kinh nghiệm ít nhất trên 2 năm ở vị trí kỹ thuật viên.
Có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
Có tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ công việc chung tại clinic.
Tại CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo và năng động.
Các chế độ, quyền lợi khác theo quy định, chính sách Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
