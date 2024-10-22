Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 139 Ký Con

- Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận khách từ Tư vấn viên sau khi đã tư vấn và hỗ trợ khách chọn lựa dịch vụ phù hợp với tình trạng da. Thực hiện các dịch vụ, liệu trình về facial/ body theo quy trình tại clinic. Giải đáp thắc mắc từ khách trong quá trình phục vụ và sau khi điều trị dịch vụ tại clinic. Gợi ý, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ khác trong clinic phù hợp với khách. Những công việc khác theo sự phân công của Quản lý chi nhánh.
Nhận khách từ Tư vấn viên sau khi đã tư vấn và hỗ trợ khách chọn lựa dịch vụ phù hợp với tình trạng da.
Thực hiện các dịch vụ, liệu trình về facial/ body theo quy trình tại clinic.
Giải đáp thắc mắc từ khách trong quá trình phục vụ và sau khi điều trị dịch vụ tại clinic.
Gợi ý, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ khác trong clinic phù hợp với khách.
Những công việc khác theo sự phân công của Quản lý chi nhánh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên. Kinh nghiệm ít nhất trên 2 năm ở vị trí kỹ thuật viên. Có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc. Có tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ công việc chung tại clinic.
Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên.
Kinh nghiệm ít nhất trên 2 năm ở vị trí kỹ thuật viên.
Có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
Có tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ công việc chung tại clinic.

Tại CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo và năng động. Các chế độ, quyền lợi khác theo quy định, chính sách Công ty.
Được đào tạo, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo và năng động.
Các chế độ, quyền lợi khác theo quy định, chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC

CÔNG TY TNHH AKIMI AESTHETIC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 139 Ký Con - P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

