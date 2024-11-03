Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng: Số 76 Lê Duẩn, Phường 3, Tx Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Triển khai và bảo trì lắp đặt đường truyền Internet cho khách hàng. Kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường dây (Bao gồm các sự cố liên quan đến tuyến cáp thuê bao và thiết bị sử dụng internet trong nhà khách hàng). Lắp đặt các dịch vụ khác (Truyền hình FPT, thiết bị wifi, came...) do FPT Telecom cung cấp. Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho khách hàng, thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm. Kết hợp tư vấn, bán các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận. Được sắp xếp địa điểm làm việc gần nhà.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện – Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành liên quan. Nam, có sức khỏe tốt Siêng năng, có phương tiện di chuyển cá nhân. Có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình cáp... là 1 lợi thế. Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 -15.000.000/tháng. Khen thưởng: Lương tháng 13, thưởng nghỉ mát, thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm. Chế độ bảo hiểm theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH, BHTN... Chế độ hiểm sức khỏe & tai nạn lao động TIN/PNC Care dành riêng cho TIN/PNC. Cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến rõ ràng. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung. Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn: Tân binh hội nhập, nghỉ mát, team building, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện... Ký hợp đồng trực tiếp với Công ty đối tác độc quyền (PNC). Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

