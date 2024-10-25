Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 163/7a Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Sử dụng thiết bị phương tiện để hiệu chuẩn máy móc, phương tiện đo độ dài (thước cặp, panme, máy đo 2D, 3D CMM), cân nặng, lực, ánh sáng Làm báo cáo hiệu chuẩn Hướng dẫn khách hàng sử dụng phương tiện đo Sức khỏe tốt vì sẽ di chuyển nhiều (ô tô)

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên mới ra trường, có tinh thần học hỏi Sử dụng được các thiết bị đo cơ bản như thước cặp, panme,.. Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, điện công nghiệp, điện tử Nam, sức khỏe tốt

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MECAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8.000.000đ - 9.000.000đ, tùy theo năng lực. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi ký hợp đồng chính thức Thưởng doanh số theo quý, năm Khám sức khỏe tổng quát hàng năm Phượt, trekking, hiking, tham gia giải chạy bộ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MECAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.