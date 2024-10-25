Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MECAL VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 163/7a Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Sử dụng thiết bị phương tiện để hiệu chuẩn máy móc, phương tiện đo độ dài (thước cặp, panme, máy đo 2D, 3D CMM), cân nặng, lực, ánh sáng
Làm báo cáo hiệu chuẩn
Hướng dẫn khách hàng sử dụng phương tiện đo
Sức khỏe tốt vì sẽ di chuyển nhiều (ô tô)
Sử dụng thiết bị phương tiện để hiệu chuẩn máy móc, phương tiện đo độ dài (thước cặp, panme, máy đo 2D, 3D CMM), cân nặng, lực, ánh sáng
Làm báo cáo hiệu chuẩn
Hướng dẫn khách hàng sử dụng phương tiện đo
Sức khỏe tốt vì sẽ di chuyển nhiều (ô tô)
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên mới ra trường, có tinh thần học hỏi
Sử dụng được các thiết bị đo cơ bản như thước cặp, panme,..
Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, điện công nghiệp, điện tử
Nam, sức khỏe tốt
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MECAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 8.000.000đ - 9.000.000đ, tùy theo năng lực.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi ký hợp đồng chính thức
Thưởng doanh số theo quý, năm
Khám sức khỏe tổng quát hàng năm
Phượt, trekking, hiking, tham gia giải chạy bộ...
Nghỉ tết 02 tuần, nghỉ hè 01 tuần (trừ vào phép năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MECAL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI