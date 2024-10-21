Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH Y TẾ MEDIHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ MEDIHOUSE
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 94 An Bình, phường 05, Quận 5
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Chụp các tư thế X-quang thường quy theo chỉ định của bác sĩ.
- Vận hành máy chụp X-quang; quản lý máy móc trong phòng X-quang.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh.
- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám, bệnh viện.
- Có CCHN.
- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám, bệnh viện.
- Có CCHN.
Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ MEDIHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập theo năng lực từ 9-12 triệu;
- Ăn trưa tại công ty, phụ cấp gửi xe theo quy định;
- Tham gia BHXH đầy đủ, BH sức khỏe 24/7;
- Tham gia đào tạo nội bộ, phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Tham gia các hoạt động Team Building, sinh nhật, tiệc... theo quy định;
- Thưởng các ngày lễ tết, thưởng quý, năm theo quy định.
- Ăn trưa tại công ty, phụ cấp gửi xe theo quy định;
- Tham gia BHXH đầy đủ, BH sức khỏe 24/7;
- Tham gia đào tạo nội bộ, phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Tham gia các hoạt động Team Building, sinh nhật, tiệc... theo quy định;
- Thưởng các ngày lễ tết, thưởng quý, năm theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ MEDIHOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI