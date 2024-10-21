Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH Y TẾ MEDIHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 94 An Bình, phường 05, Quận 5

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Chụp các tư thế X-quang thường quy theo chỉ định của bác sĩ.

- Vận hành máy chụp X-quang; quản lý máy móc trong phòng X-quang.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh.

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám, bệnh viện.

- Có CCHN.

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ MEDIHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập theo năng lực từ 9-12 triệu;

- Ăn trưa tại công ty, phụ cấp gửi xe theo quy định;

- Tham gia BHXH đầy đủ, BH sức khỏe 24/7;

- Tham gia đào tạo nội bộ, phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Tham gia các hoạt động Team Building, sinh nhật, tiệc... theo quy định;

- Thưởng các ngày lễ tết, thưởng quý, năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ MEDIHOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin