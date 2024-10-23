Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Vector làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Vector
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Vector

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 105/49 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

+ Kiểm định an toàn máy móc, thiết bị công nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như: thang máy, bình khí nén, nồi hơi, xe nâng,...
+ Hoàn thành hồ sơ kiểm định sau khi kiểm định.
+ Đi công tác khu vực tỉnh theo kế hoạch của công ty

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kỹ thuật.
+ Không đòi hỏi kinh nghiệm (được đào tạo).
+ Biết Autocad, tin học văn phòng.
+ Thật thà, siêng năng, chịu học hỏi.
+ Chịu đi công tác tỉnh
+ Giao tiếp tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Vector Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được hưởng lương tháng 13 và thưởng các dịp lễ tết.
+ Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo chế độ nhà nước.
+ Phụ cấp xăng xe, điện thoại.
+ Trang bị thiết bị phục vụ công việc.
+ Du lịch công ty hàng năm.
+ Thời gian làm việc thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Vector

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 35/16 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Tp HCM

