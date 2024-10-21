Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bệnh viện Mắt Hồng Sơn, số 709 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón, giải thích, hướng dẫn bệnh nhân các thủ tục kiểm tra mắt. Sử dụng thành thạo các máy móc trong phòng kiểm tra chức năng mắt. Thực hiện đo khúc xạ, thị lực mắt trên các thiết bị đúng theo quy trình của bệnh viện. Tư vấn khách hàng sử dụng tròng kính phù hợp với mục địch sử dụng. Giải đáp những thắc mắc của khách hàng về kết quả đo thị lực, tật khúc xạ , độ kính, tròng kính. Hướng dẫn khách sử dụng kính đối với khách lần đầu sử dụng. Hướng dẫn phụ huynh và người bệnh về quy trình tái khám theo y lệnh bác sỹ. Nhận hồ sơ, tư vấn Ortho-K và thực hiện đúng quy trình khám Ortho-K cho người bệnh theo chỉ định của BS. Vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ đầu giờ làm việc và ngay sau khi sử dụng, đảm bảo dụng cụ khám mắt luôn sạch sẽ. Sắp xếp dụng cụ theo đúng quy định, thuận tiện cho thao tác trong quá trình khám mắt.

Tiếp đón, giải thích, hướng dẫn bệnh nhân các thủ tục kiểm tra mắt.

Sử dụng thành thạo các máy móc trong phòng kiểm tra chức năng mắt.

Thực hiện đo khúc xạ, thị lực mắt trên các thiết bị đúng theo quy trình của bệnh viện.

Tư vấn khách hàng sử dụng tròng kính phù hợp với mục địch sử dụng.

Giải đáp những thắc mắc của khách hàng về kết quả đo thị lực, tật khúc xạ , độ kính, tròng kính.

Hướng dẫn khách sử dụng kính đối với khách lần đầu sử dụng.

Hướng dẫn phụ huynh và người bệnh về quy trình tái khám theo y lệnh bác sỹ.

Nhận hồ sơ, tư vấn Ortho-K và thực hiện đúng quy trình khám Ortho-K cho người bệnh theo chỉ định của BS.

Vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ đầu giờ làm việc và ngay sau khi sử dụng, đảm bảo dụng cụ khám mắt luôn sạch sẽ.

Sắp xếp dụng cụ theo đúng quy định, thuận tiện cho thao tác trong quá trình khám mắt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cử nhân khúc xạ, ưu tiên các bạn tốt nghiệp Đại học Y HN.

- Có CCHN.

- Kỹ năng: Lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Thái độ: Lịch sự, điềm đạm, Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao, Đam mê với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn bao gồm: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép, ... Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong môi trường y tế chuyên nghiệp. Xét tuyển tăng lương 1 năm/lần. Bệnh viện cung cấp chỗ ở cạnh viện hoàn toàn miễn phí cho các bạn nhà ở xa có nhu cầu. Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, văn hóa trao đổi cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển. Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH. Du lịch nước ngoài hàng năm, teambuilding, event.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn bao gồm: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép, ...

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong môi trường y tế chuyên nghiệp.

Xét tuyển tăng lương 1 năm/lần.

Bệnh viện cung cấp chỗ ở cạnh viện hoàn toàn miễn phí cho các bạn nhà ở xa có nhu cầu.

Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, văn hóa trao đổi cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển.

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH.

Du lịch nước ngoài hàng năm, teambuilding, event.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN

