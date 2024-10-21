Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bệnh viện Mắt Hồng Sơn, số 709 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai

Tiếp đón, giải thích, hướng dẫn bệnh nhân các thủ tục kiểm tra mắt. Sử dụng thành thạo các máy móc trong phòng kiểm tra chức năng mắt. Thực hiện đo khúc xạ, thị lực mắt trên các thiết bị đúng theo quy trình của bệnh viện. Tư vấn khách hàng sử dụng tròng kính phù hợp với mục địch sử dụng. Giải đáp những thắc mắc của khách hàng về kết quả đo thị lực, tật khúc xạ , độ kính, tròng kính. Hướng dẫn khách sử dụng kính đối với khách lần đầu sử dụng. Hướng dẫn phụ huynh và người bệnh về quy trình tái khám theo y lệnh bác sỹ. Nhận hồ sơ, tư vấn Ortho-K và thực hiện đúng quy trình khám Ortho-K cho người bệnh theo chỉ định của BS. Vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ đầu giờ làm việc và ngay sau khi sử dụng, đảm bảo dụng cụ khám mắt luôn sạch sẽ. Sắp xếp dụng cụ theo đúng quy định, thuận tiện cho thao tác trong quá trình khám mắt.
Tiếp đón, giải thích, hướng dẫn bệnh nhân các thủ tục kiểm tra mắt.
Sử dụng thành thạo các máy móc trong phòng kiểm tra chức năng mắt.
Thực hiện đo khúc xạ, thị lực mắt trên các thiết bị đúng theo quy trình của bệnh viện.
Tư vấn khách hàng sử dụng tròng kính phù hợp với mục địch sử dụng.
Giải đáp những thắc mắc của khách hàng về kết quả đo thị lực, tật khúc xạ , độ kính, tròng kính.
Hướng dẫn khách sử dụng kính đối với khách lần đầu sử dụng.
Hướng dẫn phụ huynh và người bệnh về quy trình tái khám theo y lệnh bác sỹ.
Nhận hồ sơ, tư vấn Ortho-K và thực hiện đúng quy trình khám Ortho-K cho người bệnh theo chỉ định của BS.
Vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ đầu giờ làm việc và ngay sau khi sử dụng, đảm bảo dụng cụ khám mắt luôn sạch sẽ.
Sắp xếp dụng cụ theo đúng quy định, thuận tiện cho thao tác trong quá trình khám mắt.

- Tốt nghiệp Cử nhân khúc xạ, ưu tiên các bạn tốt nghiệp Đại học Y HN.
- Có CCHN.
- Kỹ năng: Lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Thái độ: Lịch sự, điềm đạm, Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao, Đam mê với công việc.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn bao gồm: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép, ... Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong môi trường y tế chuyên nghiệp. Xét tuyển tăng lương 1 năm/lần. Bệnh viện cung cấp chỗ ở cạnh viện hoàn toàn miễn phí cho các bạn nhà ở xa có nhu cầu. Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, văn hóa trao đổi cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển. Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH. Du lịch nước ngoài hàng năm, teambuilding, event.
Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn bao gồm: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép, ...
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong môi trường y tế chuyên nghiệp.
Xét tuyển tăng lương 1 năm/lần.
Bệnh viện cung cấp chỗ ở cạnh viện hoàn toàn miễn phí cho các bạn nhà ở xa có nhu cầu.
Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, văn hóa trao đổi cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển.
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH.
Du lịch nước ngoài hàng năm, teambuilding, event.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HỒNG SƠN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 709 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

