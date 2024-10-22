Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngã 3 Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc bảo dưỡng và sửa chữa xe theo cấp tiêu chuẩn hãng. Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa. Giữ vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị sửa chữa. Đảm bảo an toàn lao động.

Thực hiện công việc bảo dưỡng và sửa chữa xe theo cấp tiêu chuẩn hãng.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa.

Giữ vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị sửa chữa.

Đảm bảo an toàn lao động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường nghề chuyên ngành cơ khí chế tạo/Cơ khí ô tô Kinh nghiệm sửa chữa chung từ 3 năm trở lên. Ưu tiên làm trong hãng Có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt Chịu khó, ham học hỏi nâng cao tay nghề Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm Có bằng lái xe B2

Tốt nghiệp các trường nghề chuyên ngành cơ khí chế tạo/Cơ khí ô tô

Kinh nghiệm sửa chữa chung từ 3 năm trở lên. Ưu tiên làm trong hãng

Có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt

Chịu khó, ham học hỏi nâng cao tay nghề

Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm

Có bằng lái xe B2

Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận và tính theo doanh số Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2-T7. Nghỉ Chủ Nhật Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe. Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,... Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn Toyota. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.

Mức lương: Thỏa thuận và tính theo doanh số

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2-T7.

Nghỉ Chủ Nhật

Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe.

Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty

Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,...

Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn Toyota.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin