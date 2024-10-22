Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D/Sản xuất ô tô Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngã 3 Tố Hữu
- Vũ Trọng Khánh, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công việc bảo dưỡng và sửa chữa xe theo cấp tiêu chuẩn hãng.
Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa.
Giữ vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị sửa chữa.
Đảm bảo an toàn lao động.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường nghề chuyên ngành cơ khí chế tạo/Cơ khí ô tô Kinh nghiệm sửa chữa chung từ 3 năm trở lên. Ưu tiên làm trong hãng Có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt Chịu khó, ham học hỏi nâng cao tay nghề Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm Có bằng lái xe B2
Tốt nghiệp các trường nghề chuyên ngành cơ khí chế tạo/Cơ khí ô tô
Kinh nghiệm sửa chữa chung từ 3 năm trở lên. Ưu tiên làm trong hãng
Có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt
Chịu khó, ham học hỏi nâng cao tay nghề
Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm
Có bằng lái xe B2
Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận và tính theo doanh số Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2-T7. Nghỉ Chủ Nhật Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe. Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,... Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn Toyota. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.
Mức lương: Thỏa thuận và tính theo doanh số
Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2-T7.
Nghỉ Chủ Nhật
Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe.
Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty
Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,...
Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn Toyota.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
