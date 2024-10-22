Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 180/17 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giám sát chất lượng video, đảm bảo ánh sáng, tiêu điểm và khung hình đúng chuẩn.

• Hợp tác với các bộ phận máy ảnh và ánh sáng để đảm bảo việc thu hình ảnh được tối ưu.

• Quản lý lưu trữ và tổ chức các tệp video đã ghi, dữ liệu.

• Xử lý hình ảnh,dữ liệu trong ngày quay, biết vận hành thiết bị, và truyền hình ảnh tín hiệu từ camera sang các màn hình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Khả năng giao tiếp Tiếng Anh ở mức khá.

• Có kiến thức cơ bản về phần mềm chỉnh sửa video như After Effects, Premiere, Final Cut, v.v.

• Có kiến thức về tín hiệu SDI và HDMI là một lợi thế

• Năng động, nhiệt huyết và đam mê với công việc.

• Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ và khả năng tạo ý tưởng tốt.

• Kỹ năng nghiên cứu mạnh mẽ và khả năng cập nhật xu hướng.

Tại CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

• Được thăng tiến dựa trên hiệu suất làm việc.

• Lương tháng 13, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện), teabreak, sinh nhật, team building, company trip,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION

