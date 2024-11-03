Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH AMITEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách các công việc liên quan đến hiệu chuẩn, lắp đặt bàn giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa... các thiết bị thử nghiệm mà công ty đang đại diện phân phối, cụ thể như sau:

- Hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ hệ thống thiết bị máy móc do công ty cung cấp cho khách hàng

- Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh các thiết bị thử nghiệm, dụng cụ phòng thí nghiệm

- Thực hiện công việc/tư vấn sửa chữa bảo dưỡng máy móc sau khi bán hoặc khi khách hàng có yêu cầu .

- Khắc phục các lỗi của máy và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan khi máy móc có sự cố xảy ra.

- Trực tiếp đến hiện trường để xử lý/sửa chữa/khắc phục sự cố

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Tự động hóa/Cơ khí/Kỹ thuật

Kinh nghiệm dịch vụ, ưu tiên kinh nghiệm làm việc với thiết bị chính xác, thiết bị thử nghiệm

Tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động báo cáo, cập nhật các tình huống phát sinh

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là lợi thế

Khả năng chịu áp lực cao, làm việc độc lập và theo nhóm

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung trực;

Chịu khó, sẵn sàng đi công tác xa.

Di chuyển bằng phương tiện cá nhân (hỗ trợ công tác phí), có bằng lái B2 (ưu tiên)

Địa chỉ làm việc: Số 8 đường số 9, phường An Phú, Khu phố 5, Tp. Thủ Đức

Tại CÔNG TY TNHH AMITEC Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng Thời gian làm việc: 44h/ tuần (2 ngày thứ 7 trong 1 tháng) Cơ hội huấn luyện:

Thử việc: 02 tháng

Thời gian làm việc: 44h/ tuần (2 ngày thứ 7 trong 1 tháng)

Cơ hội huấn luyện:

Môi trường năng động có tính linh hoạt cao, tích hợp hệ thống, công nghệ 4.0 trong tương tác, điều hành công việc

Phúc lợi:

Incentive, Thưởng doanh số, Thưởng thành tích - Chế độ Gắn kết dài lâu - Các loại Bảo hiểm theo luật - Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo hiểm sức khỏe - Company Trip, Team Building, ..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMITEC

