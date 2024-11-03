Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH GLOBALSTEEL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: K0.01, Khu Thương mại, số 99, Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM., Quận 7

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý điều hành, giám sát thi công tại hiện trường các công trình lắp đặt pin năng lượng mặt trời mà công ty đang thực hiện.

Quản lý vận hành sản xuất,chỉ huy thao tác và xử lý sự cố toàn bộ dự án đảm bảo an toàn và liên tục trong sản xuất của dự án điện mặt trời;

Kiểm tra báo cáo sản xuất hàng ngày, theo dõi tình trạng vận hành của các thiết bị và đề xuất biện pháp bảo trì, sửa chữa để nâng cao hiệu quả sản xuất điện, đảm bảo sản xuất an toàn;

Tham gia xây dựng các Qui trình vận hành và xử lý sự cố của dự án;

Tham gia xây dựng các Qui trình bảo trì, sữa chữa;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng các ngành liên quan. Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện năng lượng mặt hoặc ngành điện. Nắm được các công cụ kiểm tra điện cơ bản, bản vẽ CAD, hoặc phần mềm mô phỏng năng lượng mặt trời (nếu có sẽ là điểm cộng). Sẵn sàng làm việc ngoài trời.

Tại CÔNG TY TNHH GLOBALSTEEL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, lương thưởng tháng 13. Thưởng thêm khi hoàn thành tốt dự án. Tham gia du lịch, team-buiding cùng công ty. Bảo hiểm xã hội trên mức tối thiểu theo quy định của nhà nước. Nghỉ phép theo phép năm từ 12-14 ngày/năm. Tham gia các hoạt động công đoàn, thưởng ngày lễ/tết/sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GLOBALSTEEL VIỆT NAM

