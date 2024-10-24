Tuyển Lái Xe thu nhập 11 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Lái Xe thu nhập 11 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Bồ Câu
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty Cổ phần Bồ Câu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Bồ Câu

Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 52M2 ngõ 112 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

Nhận hàng từ kho trung chuyển Bắc-Nam mang về bưu cục để khai thác Nhận hàng tại nhà khách hàng theo lệnh điều động của điều phối Nhận hàng từ bưu cục đi phát theo địa chỉ có trên kiện hàng Tại bưu cụ đóng gói hàng hóa nhận về, khai thác, phân loại, chuyển đi kho trung chuyển tương tứng Cập nhật tiến trình công việc trên hệ thống nội bộ và bàn giao hàng/tiền theo ca/ngày theo quy định của Công ty.
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên. Kinh nghiệm lái xe tải trên 1 năm Có phương tiện đi lại là xe máy Sử dụng Smart phone Phẩm chất tốt, trung thực, kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc Có tư duy phục vụ khách hàng, mong muốn được gắn bó lâu dài, công hiến và thể hiện bản thân Chấp hành và thực hiện tốt Quy trình - Quy định của Công ty đề ra Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chuyển phát - Bưu chính
Tại Công ty Cổ phần Bồ Câu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình TỪ 11.000.000đ – 16.000.000đ/ tháng hoặc hơn tùy theo năng lực. Môi trường làm việc trẻ, tích cực, công bằng, tinh thần tập thể cao. Có cơ hội phát triển nếu làm lâu dài. Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước Thưởng tất cả các ngày lễ, tết, thưởng theo doanh thu, thưởng tìm kiếm khách hàng Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bồ Câu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bồ Câu

Công ty Cổ phần Bồ Câu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 52M2, ngõ 112 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

