Tuyển Lái Xe thu nhập 11 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 52M2 ngõ 112 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Nhận hàng từ kho trung chuyển Bắc-Nam mang về bưu cục để khai thác Nhận hàng tại nhà khách hàng theo lệnh điều động của điều phối Nhận hàng từ bưu cục đi phát theo địa chỉ có trên kiện hàng Tại bưu cụ đóng gói hàng hóa nhận về, khai thác, phân loại, chuyển đi kho trung chuyển tương tứng Cập nhật tiến trình công việc trên hệ thống nội bộ và bàn giao hàng/tiền theo ca/ngày theo quy định của Công ty.

Có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên. Kinh nghiệm lái xe tải trên 1 năm Có phương tiện đi lại là xe máy Sử dụng Smart phone Phẩm chất tốt, trung thực, kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc Có tư duy phục vụ khách hàng, mong muốn được gắn bó lâu dài, công hiến và thể hiện bản thân Chấp hành và thực hiện tốt Quy trình - Quy định của Công ty đề ra Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chuyển phát - Bưu chính

Thu nhập trung bình TỪ 11.000.000đ – 16.000.000đ/ tháng hoặc hơn tùy theo năng lực. Môi trường làm việc trẻ, tích cực, công bằng, tinh thần tập thể cao. Có cơ hội phát triển nếu làm lâu dài. Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước Thưởng tất cả các ngày lễ, tết, thưởng theo doanh thu, thưởng tìm kiếm khách hàng Du lịch hàng năm

