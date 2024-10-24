Tuyển Lái Xe thu nhập 11 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Bồ Câu
- Hà Nội: Số 52M2 ngõ 112 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 16 Triệu
Nhận hàng từ kho trung chuyển Bắc-Nam mang về bưu cục để khai thác
Nhận hàng tại nhà khách hàng theo lệnh điều động của điều phối
Nhận hàng từ bưu cục đi phát theo địa chỉ có trên kiện hàng
Tại bưu cụ đóng gói hàng hóa nhận về, khai thác, phân loại, chuyển đi kho trung chuyển tương tứng
Cập nhật tiến trình công việc trên hệ thống nội bộ và bàn giao hàng/tiền theo ca/ngày theo quy định của Công ty.
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên.
Kinh nghiệm lái xe tải trên 1 năm
Có phương tiện đi lại là xe máy
Sử dụng Smart phone
Phẩm chất tốt, trung thực, kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc
Có tư duy phục vụ khách hàng, mong muốn được gắn bó lâu dài, công hiến và thể hiện bản thân
Chấp hành và thực hiện tốt Quy trình - Quy định của Công ty đề ra
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chuyển phát - Bưu chính
Tại Công ty Cổ phần Bồ Câu Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình TỪ 11.000.000đ – 16.000.000đ/ tháng hoặc hơn tùy theo năng lực.
Môi trường làm việc trẻ, tích cực, công bằng, tinh thần tập thể cao.
Có cơ hội phát triển nếu làm lâu dài.
Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
Thưởng tất cả các ngày lễ, tết, thưởng theo doanh thu, thưởng tìm kiếm khách hàng
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bồ Câu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
