Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu

Mức lương 17 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 98 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 17 - 26 Triệu

- Đưa đón, chuyên chở Chủ tịch,Lãnh đạo Công ty hoặc khách trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”

- Kiểm tra tổng thể xe trước khi đi, khi đến, tiếp tục kiểm tra xe

- Phát hiện, báo cáo và đề xuất khắc phục kịp thời hư hỏng

- Luôn vệ sinh, giữ xe sạch

- Thực hiện đúng, đủ nguyên tắc của lái xe cho cấp quản lý

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Các nguyên tắc cần thiết:

- Giữ bí mật nội dung công việc Chủ tịch hoặc nhân viên trao đổi trên xe.

- Sẵn sàng làm thêm giờ khi được yêu cầu.

- Có kiến thức về ô tô: có một kiến thức nhất định về kĩ thuật xe để có thể tự mình sửa chữa lại những hỏng hóc thông thường để sử dụng khi cần thiết.

- Trách nhiệm trong từng chuyến đi, giữ khoảng cách cần thiết.

- Tập kết xe đúng nơi quy định.

Với Mức Lương 17 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam độ tuổi từ 25 - 40, tác phong chỉn chu, lịch sự

- Có bằng lái xe ( Hạng B2 trở lên)

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, thạo đường (ưu tiên biết lái các dòng xe sang)

- Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Hành chính, Văn phòng

- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

- Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, lương thưởng xứng đáng, phù hợp với năng lực, mức độ cống hiến và xét tăng lương theo hiệu quả công việc.

- Mức lương: 13 - 26 triệu VND/ tháng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động

- Có cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong Công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp

- Công việc ổn định và lâu dài

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin