Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu

Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Mức lương
17 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 98 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 17 - 26 Triệu

- Đưa đón, chuyên chở Chủ tịch,Lãnh đạo Công ty hoặc khách trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.
- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”
- Kiểm tra tổng thể xe trước khi đi, khi đến, tiếp tục kiểm tra xe
- Phát hiện, báo cáo và đề xuất khắc phục kịp thời hư hỏng
- Luôn vệ sinh, giữ xe sạch
- Thực hiện đúng, đủ nguyên tắc của lái xe cho cấp quản lý
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.
Các nguyên tắc cần thiết:
- Giữ bí mật nội dung công việc Chủ tịch hoặc nhân viên trao đổi trên xe.
- Sẵn sàng làm thêm giờ khi được yêu cầu.
- Có kiến thức về ô tô: có một kiến thức nhất định về kĩ thuật xe để có thể tự mình sửa chữa lại những hỏng hóc thông thường để sử dụng khi cần thiết.
- Trách nhiệm trong từng chuyến đi, giữ khoảng cách cần thiết.
- Tập kết xe đúng nơi quy định.

Với Mức Lương 17 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam độ tuổi từ 25 - 40, tác phong chỉn chu, lịch sự
- Có bằng lái xe ( Hạng B2 trở lên)
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, thạo đường (ưu tiên biết lái các dòng xe sang)
- Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Hành chính, Văn phòng
- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.
- Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, lương thưởng xứng đáng, phù hợp với năng lực, mức độ cống hiến và xét tăng lương theo hiệu quả công việc.
- Mức lương: 13 - 26 triệu VND/ tháng
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
- Có cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong Công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp
- Công việc ổn định và lâu dài
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng tại Hà Nội: : 98 Sơn Tây, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình- Hà Nội / Văn phòng tại TP.HCM: Số 180-184 Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM / Văn phòng tại Đà Nẵng: Số 137 Nguyễn Du- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lai-xe-thu-nhap-17-26-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job216606
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 28 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 14 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP INNOCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP INNOCOM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỸ HÒA làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỸ HÒA
5 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Design And Construction Associates
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 20 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
0.1 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN EPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EPRO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu 3S Media
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MERA GROUP
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Nhật Nguyệt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm