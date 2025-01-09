Tuyển Lập trình Front-End Husble làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Husble
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Husble

Lập trình Front-End

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình Front-End Tại Husble

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 4th floor, Quang Dong Tower, 104 Nui Thanh

Mô Tả Công Việc Lập trình Front-End Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Tham gia phân tích thiết kế và phát triển hệ thống phần mềm (web app) phục vụ cho mảng kinh doanh E-commerce của công ty.
• Phối hợp với các phòng ban khác để xây dựng các sản phẩm phần mềm, giải pháp công nghệ giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất làm việc của công ty.
• Tham gia vận hành, cải tiến, bảo trì các hệ thống phần mềm công ty đã và đang phát triển.
• Tham gia các buổi meeting, training và hoạt động chung của công ty.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Trình độ học vấn:
* Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Toán tin hoặc chuyên ngành liên quan.
* Kiến thức chuyên môn:
* Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với công nghệ như: .Net Core, NodeJS
* Có kinh nghiệm và kỹ năng phân tích thiết kế database: MySQL, Postgres, MongoDB, Redis...
* Có kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, OOP, design pattern.
* Có kinh nghiệm về lập trình back-end: Rest Api, GraphQL.
* Có kinh nghiệm về lập trình front-end: React, NextJS, Asp.net, Blazor...

Tại Husble Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo
Tham gia các buổi meeting, training và hoạt động chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Husble

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Husble

Husble

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Uyen

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

