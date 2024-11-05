Tuyển Công nghệ Thông tin Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Line Century
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Văn Phòng Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng công trình và bối cảnh 3D trong Unreal Engine theo concept
Xây dựng quy trình và kiểm soát việc export đối tượng/cảnh từ các phần mềm 3D khác vào Unreal Engine:
Setting ánh sáng (Lighting), Setting vật liệu cho models...
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích làm phim hoạt hình.
Có kỹ năng về Unreal Engine.
Có kiến thức về modeling, lighting một trong các phần mềm 3D như unreal engine/Cinema 4D/ Maya/ Blender...
Thẩm mỹ tốt và năng lực đạo diễn video.
Có tinh thần ham học hỏi, làm việc nhóm.
Có kỹ năng về Unreal Engine.
Có kiến thức về modeling, lighting một trong các phần mềm 3D như unreal engine/Cinema 4D/ Maya/ Blender...
Thẩm mỹ tốt và năng lực đạo diễn video.
Có tinh thần ham học hỏi, làm việc nhóm.
Tại Line Century Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10 triệu - 15 triệu/tháng hoặc theo thoả thuận ở từng vị trí trong buổi phỏng vấn
Tham gia trực tiếp vào những project phim hoạt hình 3D của công ty.
Văn hóa làm việc cởi mở và chia sẻ; đội ngũ quản lý thân thiện.
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định.
Không gian làm việc đẹp, hiện đại với đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện và miễn phí đồ uống: cà phê, trà.
Du lịch và team building.
Địa điểm làm việc tại Hà Nội: Toà nhà Văn Phòng Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy
Địa điểm làm việc tại
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30).
Thời gian làm việc
Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật.
Tham gia trực tiếp vào những project phim hoạt hình 3D của công ty.
Văn hóa làm việc cởi mở và chia sẻ; đội ngũ quản lý thân thiện.
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định.
Không gian làm việc đẹp, hiện đại với đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện và miễn phí đồ uống: cà phê, trà.
Du lịch và team building.
Địa điểm làm việc tại Hà Nội: Toà nhà Văn Phòng Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy
Địa điểm làm việc tại
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30).
Thời gian làm việc
Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Line Century
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI